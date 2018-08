Města šetří kvůli suchu vodou, Liberec však drží roční plán a myje ulice

Sečení už radnice zastavila Údiv vzbuzovalo mezi Liberečany i sečení trávy nebo úprava dřevin křovinořezem, rovněž v režii Technických služeb. „Sekali trávu v Rochlicích, i když nechápu, co tam vlastně chtěli sekat. Jen se všude prášilo, vždyť tam žádná tráva není, je to tam jak na savaně,“ popsala místní obyvatelka Eva Brožová. Sečení trávy na pozemcích města už proto radnice zastavila. „Omezení sečí se týká parků a dalších ploch zeleně, které jsou zařazeny do sečí v první intenzitní třídě. Seč je omezena i na sídlištích. Kosení travních porostů bude probíhat pouze u silniční zeleně a na plochách, na které není žádná zástavba, která by kosením byla zasažena,“ stojí ve vyjádření Odboru ekologie a veřejného prostoru.