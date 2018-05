V jihlavské nemocnici se slavnostně otevřel babybox nové generace

Poslední miminko bylo do babyboxu v Jihlavě vloženo 7. srpna 2017 ve 20:02 a byl to chlapec. Vážil 2 990 g a měřil 49 cm. Do schránky byl uložen v dece a jeho zdravotní stav byl dobrý. Babybox byl v jihlavské nemocnici otevřen 19. září 2009, jedná se o třetí miminko uložené do naší schránky. 20. září 2011 kolem 20:00 byla do babyboxu vložena zhruba 14 dní stará holčička, zdravá. 9. dubna 2012 byla ve 2:40 dána do schránky holčička, zdravá, čerstvě po narození, zabalená do dvou ručníků.

Nová schránka zůstala na stejném místě, nabídne ale větší komfort jak pro děti, tak personál. Cena boxu včetně instalace je tři sta tisíc korun, většinu částky zaplatili sponzoři. Moderní box je nerezový, klimatizovaný, ventilovaný, opatřený mnohonásobně jištěnou signalizací a náhradními elektrickými zdroji.