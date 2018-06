V Havířově chtějí zavést bezplatnou přepravu MHD pro děti a mladistvé a seniory od 65 let

Úpravou tarifních podmínek MHD město mj. reaguje na usnesení vlády, kterým vláda schválila nařízené slevy jízdného v příměstské autobusové a železniční dopravě pro cestující od 6 do 18 let, studenty od 18 do 26 let a cestující starší 65 let ve výši 75 % základního jízdného. Ty by měly platit pravděpodobně od 1. září.



„Chceme zajistit výhodné podmínky také pro cestující MHD provozované na území města, na které se nařízení vlády nevztahuje,“ vysvětluje havířovská primátorka Jana Feberová.

Město Havířov není provozovatelem havířovské MHD. Tu provozuje ČSAD Havířov, kterou město dotuje ze svého rozpočtu. Doposud mají starobní důchodci v Havířově mimo dopravní špičku poloviční jízdné a pro seniory od 70 let je v Havířově MHD zcela zdarma. Děti a mladiství od 6 do 15 let mají zatím při nákupu jedné jízdenky poloviční jízdné, u dlouhodobého jízdného je jízdné za polovinu pro děti a mladistvé včetně studentů do 26 let.



„S ohledem na složení obyvatel Havířova a jejich potřeby upravíme rozpočet města a našim mladým cestujícím a seniorům umožníme jezdit zcela zdarma. Město hospodaří velmi dobře, a proto můžeme tyto zvýšené náklady na dopravu pokrýt z městských zdrojů,“ uvádí ekonomický náměstek primátorky Josef Bělica.

„Už nyní doplácíme ročně na provoz havířovské městské hromadné dopravy okolo 70 milionů korun ročně, což rozhodně není malá částka. Jako město květin a zeleně však musíme podporovat, aby lidé využívali hromadnou dopravu. Bez ohledu na problémy s parkováním nám jde zejména o životní prostředí,“ doplňuje hospodářský náměstek primátorky Havířova Karel Šlachta. Zavedení slev pro děti, mladé a seniory bude město za druhé pololetí letošního roku stát více 3,6 milionu korun, o které navýší příspěvek ČSAD Havířov na pokrytí provozní ztráty.

V případě, že rozpočtové úpravy odsouhlasí havířovští zastupitelé, budou i nadále děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let moci cestovat zcela zdarma bez nutnosti prokazovat nárok na bezplatnou přepravu. Cestující od 6 do 18 let a nad 65 let, kteří budou chtít jezdit havířovskou městskou dopravou zdarma, si nově budou moci na kartu ODIS nahrát bezplatnou roční jízdenku.



„Tyto skupiny obyvatel jsou na využívání MHD do značné míry závislé. Tato změna by mohla napomoci ke zvýšení kvality jejich života,“ uzavírá náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj Alena Zedníková.