V Děčíně se dospělá pohotovost od občanů vzdálí, zůstane ale zachována

Od 1. 7. 2018 dochází v Děčíně k výrazné změně v systému služeb lékařské pohotovostní služby pro dospělé. Necelá polovina služeb bude sice nadále provozována a zajišťována v nemocnici, ostatní služby budou ale nově poskytovány v privátních ordinacích praktických lékařů, může se tedy stát, že každý den budou sloužit lékaři na jiné straně města.

Krajský úřad řešil v květnu kritickou situaci v nedostatku sloužících lékařů žádostí na jednotlivé lékaře podle zákona o zdravotních službách. Většina lékařů na doporučení právníka sdružení praktických lékařů využila varianty sloužit pohotovost ve vlastních ordinacích.



„Není to určitě dobrá zpráva pro pacienty, děčínská pohotovost bude totiž každý den jinde, a v některých dnech dokonce i v Benešově nad Ploučnicí, České Kamenici, Ludvíkovicích a v Jílovém. Pacientům to akorát komplikuje přístup k péči.“ řekl Milan Zemaník, ředitel krajského úřadu.

Pro krajský úřad to však byla jediná šance jak zajistit podíl praktických lékařů na chodu dospělé pohotovosti. „Budeme do budoucna preferovat návrat pohotovosti do ordinace v nemocnici, abychom nemuseli řešit cestování pacientů. Navíc i předseda sdružení praktických lékařů vždy tvrdil, že bez zázemí nemocnice není dobré pohotovost sloužit. Budeme se snažit, aby se pohotovost vrátila do nemocnice“, dodal Stanislav Rybák, náměstek hejtmana.

Jak tedy pohotovost najít? Pacienti si před návštěvou děčínské pohotovostní ordinace pro dospělé musí nejdříve zjistit, která ordinace je otevřena a na jaké adrese sídlí. Podrobný přehled sloužících lékařů, adres ordinací a telefonních kontaktů, je uveden v rozpisu na období červenec až září 2018, jak na webových stránkách kraje, tak na webu města a děčínské nemocnice.



Úřad připravuje i interaktivní mapový podklad, aby usnadnil pacientům orientaci v Děčíně. Současně doporučujeme před návštěvou pohotovostní ordinace telefonicky ověřit, zda je v provozu.

Rozpis dospělé pohotovosti v Děčíně od 1.7.2018 do 30.9.2018 zde.