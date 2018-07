V červenci budou po městě opět přistaveny velkoobjemové kontejnery

První svoz se konal v březnu, druhý v květnu. Třetí svoz bude zahájen 9. července. Kontejnery budou dle harmonogramu přistaveny vždy dopoledne uvedeného dne a odváženy budou následující den od 6 do 12 hodin. Další svozy jsou plánovány na září a listopad.

Odkládání nábytku k popelnicím je nehygienické a neestetické. Je také považováno za zakládání černé skládky, za což v přestupkovém řízení hrozí sankce až do 50 tisíc korun. Navíc odvoz nábytku od popelnic je finančně nákladný. Nábytek totiž nelze svážet s běžným odpadem. Sváží ho zvlášť vypravené vozidlo do recyklačního střediska, kde se dále třídí.

„V loňském roce bylo odvezeno od popelnic zejména v sídlištní zástavbě 225 tun starého a nepotřebného nábytku, což z městského rozpočtu vytáhlo přes 660 tisíc korun,“ vyčíslil primátor Michal Pobucký s tím, že náklady spojené s častějším přistavením velkoobjemových kontejnerů jsou odhadovány na 175 tisíc korun.

V minulosti byly velkoobjemové kontejnery přistavovány dvakrát ročně, v tomto roce už je to co druhý měsíc. „Snad se projekt osvědčí, občané si na častější svozy navyknou, a pokud budou měnit nábytek, tak ten starý do doby přistavení kontejneru uloží například ve sklepě a až následně ho vyhodí do zvlášť přistavených kontejnerů v blízkosti svého bydliště. Přispějí tak k většímu pořádku a taky příjemnému prostředí, ve kterém chce žít a bydlet každý z nás,“ dodal primátor Michal Pobucký.

Od dubna město pokračuje také ve svozu bioodpadu ze zahrad na území města, včetně místních částí Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice a Zelinkovice. Probíhat bude až do konce listopadu, a to stejně jako loni, tedy jednou za čtrnáct dní.

Harmonogram svozu a rozmístění kontejnerů