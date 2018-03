V Bohumíně začal jarní úklid, očista potrvá do poloviny května

S údržbou ulic, které po zimě dostaly zabrat, začaly městské služby hned po roztání posledních kupek sněhu. Zatím jen ručně. Starají se o ni veřejně prospěšní pracovníci. Teď mají například v hledáčku cyklostezku z centra do Šunychlu.

„Strojní čištění začne s ohledem na počasí nejdříve po prvním jarním dni, stejně jako využití vysavače psích exkrementů. Tento týden už ale vyrazil do ulic díky teplému počasí v předstihu zametací vůz, aby projel ta nejvíce frekventovaná místa v centru Bohumína a odstranil největší nánosy posypu. Dnes se například zaměří na cyklostezky a vyčistí úsek od Starého Bohumína k Antošovické lávce a ve Vrbici na protipovodňové hrázi,“ vysvětlil ředitel BM servisu Marek Pieklo.

Blokové čištění je naplánováno od 26. března do 14. května. Až na jednu výjimku bude probíhat vždy v pondělí. Technici počítají s využitím nového zametače, který vloni na podzim posílil vozový park technických služeb.

Nejhorší situace je po zimě u kontejnerových stání. „Někteří neukáznění lidé si zvykli na to, že u popelnic odloží velkokapacitní odpad, a my to nakonec uklidíme. Je to boj s větrnými mlýny, bohužel ne všichni se chovají zodpovědně a využívají sběrné dvory. Máme vytipované lokality, na které se zaměřujeme a snažíme se je řešit. Musíme ve speciálním režimu tato místa objet a posbírat vše, co zůstalo pohozeno u sběrných nádob,“ konstatoval Pieklo.

Na boj proti černým skládkám u kontejnerů se letos opět zaměří i strážníci a asistenti prevence kriminality. „Po zimě si více všímáme kontejnerových stání, kdy se lidé častěji zbavují nepotřebných věcí a místo do sběrného dvora je odkládají u popelnic. Většinou jsme schopni majitele vyhozených předmětů vystopovat a za založení černé skládky je nemine tučná pokuta,“ uvedl šéf bohumínských strážníků Karel Vach. Dodal, že vloni strážníci pokutovali přes 40 zakladatelů černých skládek a letos už lapili dalších sedm těchto hříšníků.



Po zimní pauze odstartuje také svoz bioodpoadu. Vývozy hnědých nádob budou probíhat od 5. dubna do 31. listopadu. Dohromady je v plánu 18 svozů ve čtrnáctidenním intervalu. Svozy se uskuteční vždy v sudých týdnech, ve čtvrtek ve Starém Bohumíně, Novém Bohumíně, Šunychlu, Pudlově a Vrbici, v pátek pak ve Skřečoni, Nové Vsi a Záblatí.