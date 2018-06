V Bohumíně prochází očistou zastávky i radniční budovy, dočká se i náměstí

Očista, během níž prokouknou všechny skleněné zastávky i centrum Bohumína, právě odstartovala. Od pondělí až do pátku se odborníci budou věnovat zastávkám napříč městskými částmi. „Na mytí zastávek bude navazovat jejich drobná revitalizace. Ty, u kterých se po odstranění nečistot ukáže, že potřebují nový lak, dáme přetřít,“ vysvětlil Tomáš Průšek z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice. Dodal, že za vyčištění čtyřiadvaceti zastávek zaplatí radnice zhruba 80 tisíc korun.

Po autobusových zastávkách přijde na řadu náměstí T. G. Masaryka před radnicí. Specializovaná firma se vrhne na mytí dlažby. Práce si rozdělila do tří fází. Nejprve vyčistí prostor před zdejší kavárnou, pak největší plochu samotného náměstí a nakonec se zaměří na okolí kašny před kinem, která zobrazuje soutok Odry s Olší. „Na začátku července se na náměstí uskuteční velké oslavy 100. výročí založení republiky, proto jsme práce naplánovali tak, aby prostor zářil čistotou,“ vysvětlil místostarosta Bohumína Lumír Macura. Za kompletní očistu náměstí zaplatí radnice přes 110 tisíc korun.

Tlakové čištění se městu osvědčilo už při odstraňování stoletých nánosů špíny z historické budovy radnice z červených neomítaných cihel. To probíhalo po etapách čtyři roky, poslední se uskutečnilo letos a město za něj zaplatilo téměř 300 tisíc korun. Kulturní neogotická památka z konce 19. století tak po omlazovacím liftingu viditelně prokoukla. Město se letos pustilo také do očisty sousední radniční budovy, která je postavená ve stejném stylu a je rovněž kulturní památkou. Ta bude hotova do konce letních prázdnin a za její omlazovací kúru zaplatí město 1,8 milionu korun.