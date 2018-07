V Bohumíně nabízejí k prodeji další stavební parcely

„Parcely pro rodinné domy se nacházejí v Záblatí v prodloužené části Sokolské ulice. Podařilo se nám v těchto místech získat dva pozemky od Státního pozemkového úřadu, které nám umožnily celou lokalitu spojit a nabízet ji k prodeji pro výstavbu domů. Všech sedm parcel disponuje možností napojit se na inženýrské sítě, tedy vodu, plyn a elektřinu. Vybudování kanalizace připravujeme na příští rok,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Nejmenší z parcel má 855 metrů čtverečních, největší pak 988 metrů čtverečních. Vyvolávací cena za metr čtvereční je 530 korun. Dražba pozemků proběhne ve středu 1. srpna od 13:30 hodin. Jednotlivé pozemky se budou nabízet v půlhodinových intervalech. Pokud se v prvním termínu nepodaří některé parcely vylicitovat, další kolo se uskuteční o týden později, a to ve středu 8. srpna od 14 hodin.

„Pozemky jsme připravili kvůli velkému zájmu o rodinnou výstavbu. Už teď se na ně ptá poměrně dost lidí. Většina potenciálních zájemců bydlí v bytech a chce se přestěhovat do vlastního. Zároveň je láká, že jsou v Bohumíně služby na dosah ruky. Do centra Ostravy se z Bohumína dostanete rychleji než třeba z Poruby, a navíc tu máte výhodu bydlení v malém městě se spoustou možností, jak trávit volný čas. Třeba náš unikátní sportovně-rekreační areál Bospor s aquacentrem, adventure golfem i Hobbyparkem pro děti, v němž nechybí lanová stezka a farma s domácími zvířaty, láká stovky návštěvníků z blízkého okolí,“ upřesňuje Macura.

Městská část Záblatí, v níž se pozemky nacházejí, je žádanou lokalitou pro rodinné bydlení. Obklopují ji lesy a zeleň. V blízkosti najdou rodiny s dětmi základní i mateřskou školu, sportovní hřiště, kulturní zařízení, restauraci, obchod, poštu i autobusovou zastávku. Výhodou je bezproblémová dostupnost do ostatních částí Bohumína, Ostravy, Rychvaldu i Orlové.



Účastníci dražby mohou být fyzické i právnické osoby. Před jejím zahájením musí zaplatit licitační jistinu ve výši 60 tisíc korun. Více informací najdou zájemci na webových stránkách www.bohumin.cz, anebo je zjistí na telefonním čísle 596 092 228 či na e-mailu pozemky@mubo.cz, případně jim je osobně sdělí v kanceláři 103 (radniční budova B) Jana Holeszová.



Další stavební pozemky připravuje město v lokalitě Petra Cingra nedaleko centra Bohumína. A to na zelené louce i v prostoru po zdemolovaných zchátralých městských domech. Dražba prvních z nich by se mohla uskutečnit už za dva roky. Celkově by v této části mělo vzniknout 39 zasíťovaných parcel o velikosti maximálně tisíc metrů čtverečních.

Mezi budoucími rodinnými domy hodlá město ponechat i nezastavěnou plochu, kde vznikne malý parčík pro relaxaci s různými atrakcemi, který propojí stávající zástavbu rodinných domků s těmi novými. Zároveň město pro parčík využije i zdejší vodní plochu.

V příštím roce už chce město začít v této lokalitě s výstavbou dešťové kanalizace, po ní se pustí do zasíťování. „Lokalitu musíme nejprve odvodnit, připravit k zasíťování a rozparcelování. Sázet tady budeme i novou zeleň. Až bude vše připraveno, nabídneme pozemky k prodeji v licitaci podobně jako v Záblatí ve Slunečné nebo Sokolské ulici. O tento druh bydlení mají totiž lidé stále větší zájem. Proto usilovně hledáme a pracujeme na přípravě dalších lokalit, které by byly pro výstavbu rodinných domků vhodné,“ dodal starosta Petr Vícha. Celkové dokončení lokality Petra Cingra pro bydlení včetně relaxační zóny předpokládají radní do čtyř let.