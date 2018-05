V Běhařovicích na Znojemsku dál platí zákaz napouštění bazénů

Starostka Běhařovic Iveta Moudrá Rádiu Impuls vysvětlila, že důvodem je zkušenost z loňska. To se neukázněný občan připojil nejdříve potají: „Nevíte, jestli vám praskla voda praskla, co se děje. No, a pak jsme za dva dny zjistili, že tento občan si sám, bez jakéhokoli svolení, napustil z hlavního řadu, přes hydrant, vodu… On pak ale přišel, s tím, že to byl on. Já jsem mu řekla, že ještě jednou, tak to budeme řešit jinak!“ říká starostka Moudrá.

V Běhařovicích, stejně jako na celé jižní Moravě, během týdne slabě zapršelo. Podle starostky to ale nemá prakticky žádný efekt. Už velmi dlouho prý nepršelo vydatně.

