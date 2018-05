Nejvzácnější český had, užovka stromová, je doma v údolí Ohře

Užovka stromová Užovka stromová známá také jako Aeskulapova je nejedovatý had.

Jedná se o hada s nejstarší evropskou tradicí a je zobrazován na památkách starých přes 2,5 tisíce let.

Užovka stromová je náš nejvzácnější had, který se vyskytuje pouze na třech místech – v údolí Ohře, Podyjí a v Bílých Karpatech.

Je naším největším hadem. Dorůstá až dvou metrů a dožívá se věku dvaceti až dvaceti pěti let.

Ze zimního spánku se probouzí v dubnu, v květnu dochází k páření a v říjnu se líhnou mláďata. Tehdy si musejí poradit bez rodičovské péče a najít si zimoviště.