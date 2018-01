Krkonošská města zavírají staré lávky ve špatném stavu, bojí se pádů

Vrchlabí rozhodlo o uzavření hned dvou lávek poté, co se v Praze do Vltavy zřítila trojská lávka ve chvíli, kdy po ní přecházeli chodci. Zábrany město umístilo na železný most u bývalého městského kina a na lávku u Sedmi štítů, která spojuje Jihoslovanskou ulici s nábřežím Marie Kubátové. Důvodem je jejich havarijní stav.

„Lávky každoročně kontrolují odborníci a bylo by jen otázku času, než by nám nedali povolení po ní chodit. Stejně by nás to doběhlo. Navíc po událostech, které se staly v Praze, statici budou ještě opatrnější než doteď a životnost starých lávek nebudou chtít prodlužovat,“ říká vrchlabský místostarosta Michal Vávra (Sdružení Zvon).

Uzavření lávek je podle něj hlavně preventivním opatřením, s událostí v Tróji souvisí nepřímo.

„Necítíme, že by nám hrozilo něco podobného jako v Praze,“ upozorňuje místostarosta.

Lávky nahradí nová přemostění

Ani jedna z konstrukcí už ale nejde opravit, a proto je nahradí nové. Jako první přijde na řadu frekventovanější lávka pro pěší a cyklisty u kina, která je zkratkou mezi kulturním domem Střelnice a vrchlabským centrem.

„Výměnu konstrukce plánujeme na léto. Bude zde podobná lávka, jaká je u Divadelního klubu,“ upřesňuje Michal Vávra.

U tohoto klubu vznikl mostek pro pěší a cyklisty v loňském roce jako součást celkové revitalizace labského nábřeží. Lávku u Sedmi šťítů bude radnice řešit později. Její zavření nepředstavuje pro obyvatele krkonošského města žádné komplikace. Hned vedle se totiž nachází silniční most s chodníkem.

Jen několik dní po zřícení lávky v Tróji zavřela také radnice v podkrkonošském Hostinném železný mostek přes řeku Čistou ve Školní ulici. Zrezivělou konstrukci nahradí v letošním roce úplně nová. Podle místostarosty Petra Kesnera (Hostinné žije!) to však s nedávnou havárií v hlavním městě nesouvisí.

„Lávka prochází již delší čas pravidelnou kontrolou a shodou okolností jsme ji museli uzavřít v době, kdy byl průšvih s mostem v Tróji. V letošním roce most vyměníme,“ říká Kesner.

Pro obyvatele čtyřtisícového města neznamená uzavření lávky příliš velký problém. Nachází se mezi dvěma mosty, které spojují oba břehy Čisté. Jeden je u gymnázia na náměstí Obránců míru a spojuje centrum s městským parkem, druhý v Hostivínské ulici u silnice na Rudník.

Drobných lávek jsou na horách stovky

Drobných lávek, které slouží většinou hlavně pěším a cyklistům, je v Krkonoších na stovky, například Horní Maršov jich má ve správě dvacet. Vysoký počet je daný polohou obce, kterou kromě Úpy protékají Lysečinský a Albeřický potok. Podle starosty Pavla Mrázka (Maršov brána Krkonoš) má obec o jejich technickém stavu detailní přehled a bez ohledu na nedávné pražské události nechce nic podcenit.

„Už několik let si každoročně oprávněnou osobou necháváme zkontrolovat stav lávek a snažíme se je udržovat, aby byly bezpečné. Na některých je provoz poměrně značný, jezdí přes ně i auta. Všechny je máme dobře zmapované a postupně je opravujeme,“ říká starosta.

Také jeho východokrkonošská obec v minulosti některé mostky musela uzavřít. „Kovové lávky jsou mnohdy v horším stavu než dřevěné,“ konstatuje Pavel Mrázek.

Ke zlepšení kondice mostů na horách a v Podkrkonoší paradoxně pomohla ničivá povodeň v roce 2013. Velká voda fatálně poškodila několik lávek zejména na řece Čisté. Mezi nejvíce zasažené obce patřil Rudník na Vrchlabsku, který po záplavách musel opravit téměř dvacítku mostů v katastru obce.

Díky povodním před pěti lety překlenula nová ocelobetonová konstrukce také Labe v nedalekých Chotěvicích, v místní části Debrné. V roce 2015 nahradila desítky let starou lávku, kterou velká voda zcela strhla.