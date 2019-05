Adršpach opět zahltili turisté z Polska, cesta od hranic byla zavřená

Policie komunikaci uzavřela kolem půl dvanácté dopoledne, když se naplnily parkovací plochy v Adršpachu. Nově přijíždějící auta by tam neměla kde zastavit, otáčela by se na úzké cestě a hrozil by dopravní kolaps.

„Jde o opatření, abychom zajistili průjezd silnice pro vozy integrovaného záchranného systému,“ řekla iDNES.cz mluvčí náchodské policie Eva Prachařová. Obnovit provoz mohli policisté znovu až po 14. hodině, když se parkoviště v Adršpachu začala vyprazdňovat.



Velký nápor polských turistů se v těchto dnech očekával. Poláci mají kromě 1. května volno také v pátek 3. května, kdy slaví svátek ústavy. Dnes si řada lidí vzala volno, takže získali pětidenní víkend, komplikace se očekávají až do neděle.

V posledních letech policisté museli silnici od hranic ve Zdoňově uzavřít hned několikrát. Loni se odehrály kolapsy v dopravě i po několik dnů za sebou.

Královéhradecký kraj proto posílil vlaky i autobusy do Adršpachu a obce nabádají hlavně české turisty, aby do skal vyrazili raději vlakem. Od 1. do 5. května jedou vlaky mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem každou půlhodinu. Posílená doprava bude také od 9. června do konce září.

„Dohodli jsme se s majitelkou pozemku u hlavního nádraží v Teplicích. Tam bude volné parkoviště k dispozici lidem, kteří budou chtít pokračovat dál ke skalám vlakem. Uvidíme, jestli o to bude zájem,“ podotýká starosta Teplic Josef Bitnar.

Pracovníci Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko se vydávají do terénu už od 1. máje a kontrolují, zda někde nevznikají divoká parkoviště. U Horního Adršpachu na Krčmově ve středu řešili, že tam návštěvníci chtěli odstavovat auta, zaznamenali také desítky nelegálně parkujících aut mezi Adršpachem a Teplicemi. Lidem za to hrozí pokuty. I ve středu sice přijely davy, ale ve čtvrtek to bylo horší.



„V Bučnici jsme dopoledne zapáskovali cestu za Adršpašskou Hejdu, aby tam nevjížděla auta. Na křižovatce do Zdoňova bylo plno aut po příkopech, vjížděli také za morový sloup. Pak jsme řešili s jednou paní v Adršpachu, že si organizovala parkování na zahradě. Kolem poledne nás přivolali do Hodkovic, kde zaparkovalo na louce nelegálně 85 aut,“ uvedl zástupce vedoucí Správy CHKO Petr Kuna. Ochranáři zapáskovali některá místa, aby tam už auta nevjížděla.

V poledne bylo rušno i v Teplicích, kam se ve velkém začala sjíždět auta, která se nedostala do Adršpachu.

Turistům radili hasiči ovládající polštinu

„Máme už plná veškerá parkoviště, autokemp, obě parkoviště u skal, náhradní parkoviště u koupaliště a kluziště. U hlavního teplického nádraží je plocha, kde to necháváme na dobrovolnosti řidičů, kteří přijedou a chtějí přesednout na vlak. Tady na louce nad školou máme nyní parkoviště, které pro nejnutnější případ povolila Správa CHKO. Dnes právě tato situace nastala, na 1. května jsme tu neměli ani jedno auto,“ řekl starosta Teplic Josef Bitnar.

Na louku nad školou proudily stovky aut kolem poledne, lidé odtamtud museli dojít přes kopec do skal nebo k vlaku. Město jim poskytlo dva hasiče mluvící polsky, kteří rozdávali mapy a radili s další cestou. Turisté vypadali trošku zmateně, leckteří ani nevěděli, že v místě jsou hned dvě skalní města. Někteří raději odjeli jinam.

„My jsme z toho sami překvapeni, kolik je tu lidí, nečekali jsme to. Ani jsme si nikde nevšimli, že by česká strana varovala před květnovým náporem, ale ani jsme si nic sami nehledali. Máme od středy volné dny, tak jsme to chtěli využít k výletu,“ řekl Tomasz Podwojski, který dorazil se ženou a dvěma dcerami.

Rodina si vzala mapu a hned kráčeli na výlet. Vypadalo to, že jim dva kilometry pěšky ke skalám nijak nevadí. Jiní však mířili do Teplic na vlak a stěžovali si, že jen cestou od auta k vlaku a zase zpět ztratí nejméně hodinu času.

Na parkovišti v Adršpachu, kde se loni neplatilo nic a nyní se obec vrátila k poplatku, stojí parkovné za auto 100 korun. Od začátku května platí tatáž částka i na parkovišti u Teplických skal. Podle teplického starosty Bitnara bylo nutné parkovné srovnat, protože někteří turisté třeba odstavili auta ve Střmenském podhradí za levnější poplatek a pěšky šli do Adršpachu.