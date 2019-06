V Praze se začalo kopat, zavře se Slánská, Evropská i nábřeží

Řidiče znovu čeká popojíždění v dlouhých kolonách.

„Dopravních omezení bude zhruba podobné množství jako v loňském roce, ale je důležité říct, že zanedbanost dopravní infrastruktury v Praze je ve výši zhruba 33 miliard korun. Pokud chceme tento deficit snížit, tak bohužel musíme strpět i některé uzavírky,“ říká náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Letos je na veškeré investice v dopravě vyčleněno celkem 5,7 miliardy korun, což z ní dělá největší investiční kapitolu v rozpočtu města.

1 Štěrboholská

Jednou z nejkomplikovanějších akcí tohoto roku je obnova vozovky, svodidel i odvodnění na frekventované Štěrboholské spojce. TSK začala už v druhé polovině března a následně začátkem dubna opravovat dva úseky. Práce za 196 milionů korun potrvají až do konce srpna.

2. Nuselská

Koncem března začala i třetí etapa opravy Nuselské ulice v Praze 4 mezi Vladimírovou a Michelskou. Práce na zhruba půl kilometru dlouhém úseku vyjdou město na 215 milionů a skončí 22. září. Kromě nových povrchů dojde i na přeložku inženýrských sítí. Uzavřena je vždy polovina vozovky, aktuálně se jedná o směr do centra.

4 Kapitána Jaroše

Od 30. května do 14. srpna bude provoz na nábřeží Kapitána Jaroše mezi ulicí Dukelských hrdinů a Štefánikovým mostem ve směru na Klárov omezen.

Kvůli rekonstrukci silnice, která má snížit hlukovou zátěž, bude doprava vedena po tramvajových kolejích. Původně měly práce začít už letos v lednu, magistrát ale kvůli neočekávanému omezení dopravy kolem rozpadajícího se betonového Hlávkova nakonec projekt ještě odsunul.

V Praze 7 se bude od června až do října letošního roku také renovovat opěrná zeď u výjezdu z Letenského tunelu na Letenském náměstí. Práce za 35 milionů korun omezí dopravu jen částečně.

Letní uzavírky v Praze.

5 Zavře se i část Evropské

Obnova vozovky na Evropské třídě za 30 milionů korun potrvá déle. Mezi Gymnasijní a Horoměřickou bude po etapách omezen provoz od 20. srpna do 31. října. Doprava bude po dobu rekonstrukce vedena jedním pruhem v obou směrech.

6 Vídeňská v Praze 4

Na etapy bude uzavřen úsek Vídeňské mezi ulicemi K Libuši a K Zeleným domkům. Práce začaly 4. června a dokončení je plánováno na říjen.

7 Vltavská na Smíchově

Celková oprava čeká také na ulici Vltavská mez autobusovým nádražím Na Knížecí a Hořejším nábřežím. Komunikace bude uzavírána po částech a bude vždy částečně průjezdná.

8 Římsy v ulici K Barrandovu

Až do konce roku potrvá náročná přestavba mostu v ulici K Barrandovu, která vede nad údolím v Hlubočepích. Součástí prací je například výměna železobetonových říms, sanace podhledu nosné konstrukce nebo přeložka veřejného osvětlení. Práce potrvají do konce roku.

V současnosti je uzavřená i polovina velmi vytížené Slánské ulice, která protíná Řepy. Kromě nové protihlukové stěny tam začala stavební firma pracovat i na obnově mostu. Hotovo bude až na konci příštího roku.

Dopravní problémy může v červenci a srpnu způsobit i částečná uzavírka nájezdové rampy mezi ulicemi V Holešovičkách a Povltavská. Oprava vyjde na 14 milionů korun.

9 Jižní spojka

Na několika místech řidiče zdrží stavba nových protihlukových stěn na Jižní spojce. Do 29. září bude doprava částečně omezena doprava ve směru na Barrandovský most kvůli stavbě protihlukové zdi v Krči. Vjezd bude omezen také do ulice V Podzámčí.

Další demolice a následná stavba protihlukové zdi proběhne na Jižní spojce v Oblasti Spořilova v úseku ulic Sliačská a Spořilovská. Od prvního července do konce roku bude uzavřen pouze pravý jízdní pruh ve směru na Černý Most.

Kopat se bude na Štěrboholské spojce u sjezdu na Průmyslovou a u sjezdu na ulici Národních hrdinů. Stavba je naplánovaná na dvě etapy, provoz bude zachován ve dvou jízdních pruzích.

10 Strakonická

Údržbu vozovky provede Technická správa komunikací na Strakonické u Lahovického mostu. Provoz zůstane zachován v zúžených pruzích. Nájezd z Radotína na Lahovický most bude v první etapě uzavřen.

Na obnovu čeká dvacítka mostů

Po nedávných tragických událostech doma i v zahraničí se pražský magistrát hodlá více zaměřit také na stav roky zanedbaných mostů. Zatímco velké konstrukce přes Vltavu, jako je Hlávkův, Libeňský či Barrandovský most čeká v letošním roce pouze diagnostika a přípravy na velké rekonstrukce, které se uskuteční až v příštích letech, letos začne obnova menších silničních mostů a mimoúrovňových křížení.

„Chceme mít jistotu, že mosty v havarijním stavu už nebudou padat. Minimálně tři jsou už aktuálně v opravě a další budou přibývat. Letos jich chceme obnovit kolem dvaceti,“ tvrdí náměstek Scheinherr.