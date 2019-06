Rozkopané bude nejen Brno, ale celý kraj. Chystá se až sto uzavírek

Na spoustu uzavírek, kvůli kterým kolabuje v Brně doprava, si řidiči stěžují už několik týdnů. Přesto musí počítat s tím, že v létě bude situace ještě horší. Komplikace je ovšem nečekají jen v krajském městě, ale také na silnicích po celé jižní Moravě. Počet omezení míří ke stovce.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má ve správě dálnice a silnice I. třídy, už v polovině května opět po roce zúžilo kvůli opravám dálnici D1 pod Brnem a postupně omezuje provoz i na dalších místech.

Zatím se podle informací ŘSD pracuje na jedenácti úsecích státních silnic, postupně se však má letošní číslo vyšplhat přes čtyři desítky.

V souhrnu se musí řidiči připravit na komplikace na takřka všech silnicích, které má ŘSD na jižní Moravě ve správě. Bez jakéhokoliv omezení zůstanou jen tři. Tou první je trasa z Rosic do Náměště nad Oslavou, druhá vede mezi Břeclaví a Mikulovem, tou poslední je dálnice D46 z Vyškova na Olomouc.

Omezení bude také na D2

„ŘSD v průběhu celého roku provádí pravidelnou diagnostiku dálniční a silniční sítě a na základě vyhodnocení následně řeší rekonstrukce. Je třeba si uvědomit, že údržba silnice je kontinuální proces, který nikdy nekončí,“ okomentoval obecně množství uzavírek mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Kromě dálnice D1 se už také pracuje na D2. Zatím však jen v jednom úseku, další čtyři tam ještě dělníci postupně rozkopou, stejně tak i na silnici z Brna k Pohořelicím.

Kyvadlově pomocí semaforů bude kvůli opravám řízena doprava na třech úsecích od prázdnin až do konce roku mezi Znojmem a Pohořelicemi. Tam už je dnes směr ze Znojma u Mackovic kvůli rekonstrukci vedený po objížďkách.

Na omezení se ale musí připravit i řidiči cestou z Brna na sever po hlavním tahu na Svitavy. Kromě stále trvajícího omezení na mostě v Králově Poli totiž silničáři naplánovali opravu dalšího mostu v Lažanech na Blanensku a od července se pustí i do průtahu sousedních Milonic, kde kyvadlový provoz pohlídají semafory.

Na této trase měly největší problémy řidiče čekat ještě severněji v Sebranicích, kde silničáři původně chtěli na prázdniny tah kvůli opravě povrchu zcela uzavřít.

„Nakonec jsme ji posunuli do příštího roku. U dalších plánovaných staveb nemám informace, že by se některá odkládala,“ doplnil Studecký.

Počet oprav narůstá

Větší množství oprav v regionu na silnicích nižších tříd je však v režii Jihomoravského kraje, respektive Správy a údržby silnic. Některé pokračují ještě z loňského roku, nicméně další desítky menších i větších postupně přibývají.

V celkovém výčtu mají krajští silničáři v tuto chvíli v plánu omezení na bezmála šedesátce míst, tedy asi pětinásobku současného počtu. „Je jich opravdu dost, před pěti lety se pracovalo zhruba na polovině míst,“ sdělil šéf Správy a údržby silnic Zdeněk Komůrka. Podle něj je však počet omezení na krajských silnicích srovnatelný s loňským rokem.

Jenže na kraji seznam neustále aktualizují, proto z něj například vypadla rekonstrukce Jihlavské ulice v Brně. „U ní bylo město proti, aby se v souvislosti s dalšími opravami řešila letos. Musíme ji tak odložit,“ doplnil Komůrka. Prozatím se nepočítá ani s více než čtvrtmiliardovou investicí do obchvatu Rájce-Jestřebí na Blanensku.

Naopak do seznamu postupně přibývají další místa. Kraj totiž nakonec dostal ze státního rozpočtu na opravy silnic II. a III. třídy přibližně 150 milionů korun. „Běží výběrová řízení a my chceme, aby se na dalších silnicích začalo co nejdříve pracovat,“ uvedl krajský náměstek pro dopravu Roman Hanák (ČSSD).

Celkem řeší osm nových staveb. V polovině případů jde o mosty, třeba v Podomí či u Bošovic na Vyškovsku, na silnicích se dělníci pustí do průtahu Oleksovicemi na Znojemsku nebo Zaječím na Břeclavsku.

Soupis rozkopaných cest v letošním roce ale ani s přísunem peněz od státu nemusí být konečný. Krajští zastupitelé v červnu schvalují výsledek loňského hospodaření, kdy Jihomoravský kraj skončil v plusu necelých 353 milionů korun.

„Mám příslib, že by z přebytku mohla alespoň část peněz jít ještě na další rekonstrukce silnic,“ nastínil krajský náměstek. I tyto stavby podle něj můžou začít ještě letos.

Aktuální stav uzavírek je možné sledovat na www.dopravniinfo.cz.