Kolony a hněv. Uzavírka silnice I/11 na Opavsku souží okolní obce

Kolony, ucpané křižovatky, složitý výjezd z vedlejších cest. Uzavírka silnice I/11 v Opavě-Komárově posílá tisíce aut denně do okolních měst a obcí. Například Kravaře kvůli náporu aut zavedly zákaz vjezdu náklaďáků do centra a omezily parkování.

„Ve směru od Opavy někteří řidiči nejedou až na kruhový objezd, ale přes Vyhlídalovu a přes Náměstí, kde se pak napojí na Tyršovu ve směru na Štítinu. Vyjednali jsme si na této trase zákaz vjezdu aut nad tři a půl tuny a na jedné straně také platí zákaz stání, aby byla maximálně průjezdná,“ uvedl vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby Walter Kocián.

Z vedlejší na hlavní? Nemožné

Nákladní auta v Kravařích neprojedou celý úsek od křižovatky Opavská–Alejní až po křižovatku Náměstí–Tyršova. Zákaz stání platí mezi křižovatkami Náměstí–Tyršova a Náměstí–Novodvorská.

Kravaře leží na oficiální trase objížďky, jež dopravu mezi Opavou a Ostravou stahuje z Nových Sedlic do Štítiny, Kravař a Velkých a Malých Hoštic. „Stojící kolony, popojíždějící auta. Řidiči z vedlejších cest musí hodně rozvažovat, kudy na hlavní. Když při výjezdu na hlavní odbočují vlevo, čekají i čtvrt hodiny,“ popsal situaci Kocián.

Podobná situace panuje po celé trase, která byla už při běžném provozu přetížená. „Před uzavírkou v Komárově přes nás denně jezdilo 13 tisíc aut, teď je to dvojnásobek. Vyjet z bočních ulic ve špičce je nemožné a chodci mají jediné štěstí, že máme uprostřed obce u přechodu tlačítkový semafor,“ komentoval starosta Velkých Hoštic Alfons Pospiech.

Zcela uzavřít silnici I/11 je podle něj nesmysl. „Zvlášť v době, kdy se v Raduni, která bývá druhou objízdnou možností, kope kanalizace. Nechápu, proč se to dělá souběžně.“

„Je to neprůjezdné, pomalé, zašpuntované...“

Ani rozkopané silnice však Raduň před náporem stovek aut nezachránily. „Průjezd Raduní a okolo Raduně je jedním z nejkritičtějších míst,“ říká mluvčí opavské policie René Černohorský. Podobně je tomu podle jeho slov také na křižovatce v Nových Sedlicích a výjezdu ze středu Kravař.

„Je to neprůjezdné, pomalé, zašpuntované. Řidiči se dostávají do kolizních situací, jsou nervózní. Snažíme se tam velet více dopravních policistů, kteří provoz usměrňují. Situaci monitorujeme denně,“ doplnil Černohorský.

Kolony se ráno i odpoledne tvoří i v samotném Komárově. Odbočení z Ostravské na ulici Dlouhá vedoucí do Raduně řídí semafor a auta tam čekají i více než čtvrt hodiny. Přímo v ulicích Komárova mimo tuto druhou objízdnou trasu pak parkuje o desítky více aut než obvykle. „V uzavírce nám zůstalo velké parkoviště pro Tevu a Komas, velké místní firmy. I když Teva to částečně vyřešila uvolněním náhradních prostor, auta stojí, kde se dá,“ uvedl starosta Komárova Lumír Měch.

S omezením celé prázdniny

Také místní radnice proto přijala dočasné opatření, aby řidičům ulehčila. Za stání nehrozí pokuta. „Po dobu uzavírky to tolerujeme, nevím, kde jinde by zaměstnanci těchto firem mohli stát. Městská policie to nepokutuje,“ doplnil Měch.

Úplnou uzavírku asi kilometr dlouhého úseku nejvýznamnější silnice opavského okresu si vyžádala její generální oprava. Zákaz vjezdu potrvá do 24. června do osmnácté hodiny. I pak řidiči mezi Opavou a Ostravou musí počítat s omezeními, a to až do sklonku srpna.

„Stavba, která potrvá od 4. června do 22. srpna, je rozdělena na čtyři etapy,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová. Ve druhé, třetí a čtvrté etapě se počítá s částečnými uzavírkami, a to vždy na jedné polovině silnice.