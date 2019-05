Úřady nespolupracují, Plzeň se pro řidiče stala labyrintem plným uzavírek

O uzavírkách rozhodují úředníci odborů dopravy na obvodních radnicích, magistrátu i krajském úřadu, ale neexistuje žádný program nebo člověk, u kterého by se sbíhaly informace ze všech tří na sobě nezávislých úřadů v Plzni.

Náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule řekl, že i pro něho samotného bylo překvapením, že něco takového v Plzni chybí.

„Podobných překvapení mne čekalo už víc. Teď se bavíme o tom, že bychom udělali jednoduchý elektronický nástroj, do kterého by investoři už dopředu zapisovali své stavby. Až po vysoutěžení, když si dodavatel převezme staveniště, se dá mluvit o možných termínech dokončení, o jednotlivých etapách stavby. Až bude systém funkční, budeme tlačit na odbor dopravy, aby při kolizi se stavbami, které nebudou v systému, jednali s dodavateli a nepovolovali je. Vím, je to bolestné, ještě uvidíme, jak vše bude,“ řekl Vozobule.

Podle lidí, kteří se v oboru pohybují, o pořadí akcí vesměs rozhoduje, kdo přijde první. Firma, kterou má město na koordinaci dopravních opatření kvůli stavbám, dostává pravomocná rozhodnutí o stavbách a vlastně jen hledá, jestli navržené cesty v dopravním opatření z jedné stavby nepošle auta do zákazu vjezdu kvůli jiné objížďce.

„Pokud jde o stavební akce s dotacemi, s jejich termíny se hýbat nedá. To je třeba výstavba tramvajové trati na Borská pole,“ vysvětlil vedoucí oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů z magistrátního odboru investic David Malán.

Podle něj prioritu mají i akce, ve kterých jsou kromě města i další investoři jako vodárna, správa a údržba silnic nebo třeba Ředitelství silnic a dálnic. Takovými společnými akcemi jsou teď například rekonstrukce Slovanské třídy nebo Mohylové ulice.

Velké množství uzavírek a omezení v Plzni znamená, že na objízdných trasách se tvoří dlouhé kolony.

Po uzavírce Rooseveltova mostu ve středu Plzně existují jen dvě trasy mezi centrem a největším sídlištěm.

Jedna vede přes věčně ucpanou Karlovarskou třídou, druhá kolem Boleveckého rybníka a Jateční třídou. Jenže přes tu už vede objízdná trasa kvůli zavřené části Mohylové ulice a mostu přes řeku Úslavu. Autobusy nabírají na Jateční třídě až půlhodinová zpoždění, zůstávají uvězněné v kolonách.

„Situace v Plzni je tragická. Autobusy, které jezdí do Zruče, nabírají i půlhodinová zpoždění. Děti se nedostanou včas do školy. Navíc od června začnou jezdit na autobusový terminál Hlavní nádraží i spoje Plzeň - Karlovy Vary zajišťované ČSAD Autobusy Plzeň. Kvůli špatné dopravní situaci tam nepojedou spoje v odpolední dopravní špičce, ale dopoledne, večer a o víkendech to bude bez omezení,“ řekl Martin Fencl ze společnosti Poved koordinující veřejnou dopravu v kraji.

Drobná změna, která by měla o něco zrychlit provoz přes Jateční třídu, nastane ještě tento týden.

„Upravíme nastavení světelné signalizace. Uvažujeme, že nově by byly při jízdě směrem na Rokycanskou ulici před křižovatkou Stavební stroje dva odbočovací pruhy doleva. Teď umožňuje odbočení jen jeden, a ten se rychle zahltí,“ vysvětlil Václav Lacyk, koordinátor dopravních omezení v Plzni.

Dopravu na Jateční ulici zrychlí dva odbočovací pruhy

Michal Vozobule doplnil, že dočasný semafor se objeví v opačném směru u křižovatky Těšínská - Jateční. Ten bude zastavovat auta jedoucí z Doubravky.

Kvůli dopravním kolapsům už neplánuje ŘSD kompletní opravu průtahu Plzní od Nového divadla k mostům před křižovatkou U Jána. „Udělali jsme lokální výspravy, povrch by zimu ještě měl vydržet,“ řekl Michal Syřínek z plzeňského pracoviště ŘSD.

V Plzni začala uzavírka Rooseveltova mostu (16. 5. 2019)

VIDEO: V Plzni začala uzavírka Rooseveltova mostu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle bývalého náměstka primátora pro dopravu Petra Náhlíka by jedním z možných řešení situace v Plzni bylo dávat do smluv podmínku s předstihem projednávat dopravní omezení s dopravními podniky, POVED, Správou veřejného statku města Plzně i koordinátorem hledajícím objízdné trasy.

Jak ale řešit aktuální problém? Neuvažuje město o dočasném zlevnění jízdného, aby lidé místo aut více jezdili hlavně tramvajemi? „Je to jedna z věcí, o které budeme diskutovat. Z průzkumů víme, že cena jízdenky není to hlavní, ale může být symbolem. Když zlevníme jednotlivé jízdné, jak se na to budou dívat lidé s předplatným? Můžeme se bavit o opatření třeba pro tramvaj mezi Severním Předměstím a centrem Plzně, ale je tam mnoho velkých ale. A co se týká dopravní situace v Plzni, v poslední době jsem slyšel už mnoho nadávek,“ řekl Vozobule.

Václav Lacyk apeluje na dodržování předpisů. „Kolony nezpůsobili řidiči, ale investiční akce. Spoustu problémů si ale řidiči dělají sami, když nezvládají zipování v jízdních pruzích, když na poslední chvíli už neprojedou křižovatkou, zůstanou v ní stát a zablokují auta i v dalších směrech. Typické je nedodržování zákazových značek... Tím komplikují situaci sobě i ostatním,“ podotkl koordinátor dopravních omezení.