Silnice mezi Žďárem nad Sázavou a Brodem bude uzavřená o měsíc déle

„Zhotovitel stavby požádal o prodloužení termínu úplné uzavírky úseku Žďár nad Sázavou - Sázava do 31. října a krajský úřad mu vyhověl,“ informoval bez bližších podrobností na webových stránkách Hamrů nad Sázavou František Porubský. Právě v Hamrech je život uzavírkou ovlivněn nejvíc, obec leží v neprůjezdném úseku.

Objízdná trasa pro auta do dvanácti tun vede přes Polničku, Račín a Malou Losenici do Přibyslavi. Řidiči nákladních vozidel musejí z Přibyslavi vyrazit na delší trasu přes Modlíkov, Havlíčkovu Borovou, Slavětín a následně přes Ždírec nad Doubravou, Krucemburk a Vojnův Městec.

Objížďka pro linkové autobusy je pak vedena přes Nové Veselí, Matějov a Rosičku přímo do Sázavy.

Od 1. listopadu do půlky prosince bude na silnici na Sázavu omezení už jenom částečné. Provoz bude obousměrný, ale po celém opravovaném úseku bude padesátka. V několika označených krátkých úsecích se ještě bude pracovat.

„Obousměrný provoz by v tomto období měl být zachován i při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je sníh a náledí. Co se týká autobusové dopravy, v říjnu by měla jezdit po stejných trasách a ve stejných časech jako v září,“ dodal starosta Hamrů.