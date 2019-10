Vše viděl a neudělal nic, viní žalobce muže, jenž bydlel s utýraným hochem

Tříletého chlapce, který zemřel 16. února, otčím nejméně od začátku letošního roku bil dlaněmi i vařečkou, pálil cigaretami či žehličkou, posazoval ho na sporák, kousal po celém těle, sprchoval studenou vodou či jej nechával klečet s nataženýma rukama, na které pokládal knížky. Muž za těžké ublížení na zdraví a týrání svěřené osoby dostal minulý týden u krajského soudu 16 let a státní zástupce se okamžitě odvolal, protože podle něj se otčím dopustil vraždy a měl by dostat o čtyři roky víc.

Matku soud teprve čeká. Obžaloba jí vytýká, že svému tehdejšímu druhovi umožnila podílet se na výchově nezletilého syna, přičemž muž dítě s jejím vědomím a zpravidla i za její přítomnosti nepřiměřeně, téměř každý den, fyzicky trestal.

„Vzhledem k tomu, že nezletilý měl zejména v obličeji viditelné pohmožděniny, trhliny horního rtu, strupy a hluboké defekty kůže po předchozích zraněních, neumožňovala mu kontakt s blízkými, nevycházela s ním z bytu, ponechávala ho zde uzavřeného, a to vyjma 14. února, kdy jej zcela zahaleného vyvezla v kočárku do parku,“ stojí mimo jiné v obžalobě.

„Lékařské ošetření nezletilého nevyhledala, sama pak způsobená zranění ošetřovala nedostatečně pouze dezinfekcí a náplastmi,“ je v dokumentu zapsáno dále.

Poslední den chlapcova života jej otčím bil rukama do obličeje

Poslední den, když už chlapec na nic nereagoval a nemohl stát na nohou, ho jeho otčím bil rukama do obličeje a sprchoval studenou vodou.

Matka chlapce podle obžaloby následně vyndala z vany, přes mokré obvazy na nohách, kterými ošetřovala předchozí zranění, mu oblékla dupačky a položila ho do postýlky.

Státní zastupitelství ženu viní z ohrožování výchovy dítěte a neposkytnutí pomoci, za což jí hrozí až pět let. Lounská soudkyně Adéla Baranová, která má případ řešit, s tím však nesouhlasí.

Jak portál iDNES.cz informoval už dříve, domnívá se, že by měla být použita jiná právní kvalifikace s vyšší trestní sazbou a věc by měl projednávat krajský soud. Spis proto poslala na pražský vrchní soud, aby rozhodl, kdo by se měl věcí zabývat.

Společnému známému matky a otčíma hrozí tři roky

Společnému známému expartnerů, který má stanout před soudem společně s matkou, hrozí tři roky za nepřekažení trestného činu.

„Byl opakovaně přítomen nepřiměřenému fyzickému trestání nezletilého. Současně viděl na nezletilém zranění, zejména pak krevní výrony různých velikostí, dále otevřené rány v obličeji, na zadečku a dolních končetinách,“ uvádí obžaloba.

„Na stěnách, stropu i nábytku pokoje, v němž společně s nezletilým spal, pak viděl stopy krve a tělesných tekutin, které stříkaly při bití nezletilého do již poraněných míst. Jednání nijak nezabránil, čin neoznámil státnímu zástupci ani policii,“ viní muže státní zástupkyně.

Za výchovu chlapce rozpálenou žehličkou dostal otčím 16 let, dítě utýral: