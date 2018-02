Plzeňský útulek pro zvířata v nouzi má převzít spolek Naděje pro kočky

Po několika měsících je to obrat o 180 stupňů a v podstatě uznání chybného postupu plzeňské radnice. V loňském výběrovém řízení na provozovatele útulku nejlépe uspěl spolek Naděje pro kočky s nabídnutou cenou zhruba pěti milionů ročně. Dosavadní provozovatel Spolek pro ochranu zvířat v Plzni byl vyřazen kvůli chybám v nabídce.

Radnice pak ale zakázku za sporných okolností zrušila a provoz útulku od začátku roku 2018 svěřila strážníkům. Nyní se magistrát v podstatě vrací o několik měsíců zpět.

Ne úplně dobrovolně. S jednáním radnice totiž nesouhlasí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Radnice se mohla odvolat nebo se vrátit k jednání se zájemci o zakázku. Zvítězila druhá varianta.

O definitivní změně dosavadního postupu v případě útulku informoval primátor Plzně Martin Zrzavecký z ČSSD. „Odvolávat se nebudeme,“ oznámil primátor. Tvrdil, že jedním z důvodů rozhodnutí je snaha zkrátit období nejistoty o budoucnosti útulku.

„Úřad by měl se zájemci prověřit, jestli opravdu garantují nabídnutou cenu a to, že bude útulek provozovaný minimálně na dosavadní úrovni,“ uvedl. Primátor se domnívá, že jednání o převzetí útulku novým provozovatelem potrvá do poloviny března.

Předsedkyně spolku Naděje pro kočky Helena Straková uvedla, že její organizace nebude mít se zajištěním provozu útulku problém. Ke sporu o výběrové řízení se nechce vracet.

„Každý může někdy udělat chybu, a jak říká primátor, jsme jenom lidi,“ konstatovala. Helena Straková ovšem upozornila, že její spolek nemůže převzít provoz útulku ze dne na den. „To po nás teď nemůže nikdo chtít. Obě strany na to musí mít dostatek času,“ uvedla.

Strážníci se mají starat o pořádek, nikoli o zvířata

Michal Vozobule z TOP 09, který počínání města kritizoval, řekl, že změna postoje radnice je v zásadě v pořádku. „Pokud soutěž o zakázku jednou udělali, tak ji prostě musí dokončit. Pokud k jejímu zrušení neměli zákonný důvod, pak je tohle jediná možná cesta,“ prohlásil Vozobule.

Uzavírá se tak mimořádná kauza, která v posledních měsících rozbouřila radnici. Vedení města při ní bylo kritizované za porušení zákona o veřejných zakázkách i proto, že útulek svěřilo strážníkům, kteří se mají starat především o pořádek.

Jádrem sporu bylo právě zrušení veřejné zakázky na provoz útulku po tom, co byl známý výsledek výběrového řízení. Primátor rozhodnutí zakázku zrušit zdůvodňoval například tím, že se v médiích objevily informace o údajně špatném zacházení se zvířaty v útulku.

Rozhodnutí o zrušení zakázky odporovalo zákonu

Ty ale mohly souviset se špatnými vztahy mezi spolky na ochranu zvířat a kontrola nedostatky nepotvrdila. Argumentem primátora bylo i tvrzení, že dosavadní systém motivoval provozovatele držet v něm zvířata déle, než bylo nutné.

ÚOHS na konci minulého roku radnici informoval, že rozhodnutí o zrušení zakázky odporovalo zákonu o veřejných zakázkách. K takovému kroku totiž neměli zástupci města dostatečné důvody.