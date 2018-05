Útlum OKD bude stát do pěti miliard korun. Těžba uhlí je nyní zisková

Pokud by se nepočítaly ztráty věřitelů, měla by společnost OKD za sebou dobrý rok. „Loňský výsledek OKD, zatím neauditovaný, převyšuje tři miliardy korun,“ řekl nový předseda dozorčí rady OKD Michal Kuča. „Ty peníze půjdou všechny na následný útlum. Ten by měl stát podle reorganizačního plánu 4,5 miliardy, podle cen na začátku roku 2017 by mohl vyjít do pěti miliard korun.“

Poslední uhlí by měla společnost OKD vytěžit do roku 2023, možná je ale i pozdější těžba. Ale už jen na jediné šachtě, ČSM. Na ostatních se už v té době fárat rozhodně nebude. „Útlum budeme platit z peněz, které nyní vyděláváme a ukládáme do rezerv,“ vysvětluje Kuča.

Některé šachty přestanou existovat

Samotná těžba je nyní pro firmu zisková, při započítání očekávaných nákladů na útlum šachet tomu ale tak není. „Pokud bychom započítávali budoucí náklady na útlum, byla by těžba už dnes nerentabilní. Ale takto počítat nemůžeme. Samotná těžba na Dole ČSM bude rentabilní až do samotného konce,“ řekl Kuča.

Výraz „zavírání dolů“ se ale Kučovi nezamlouvá. „Není to tak, že se něco zasype a lidé vyhodí, to ne. Budeme-li technicky opouštět části důlního pole, protože už tam nejsou zásoby, tak to je to, co se schovává za název zavírání dolů.“

Nic to ale nemění na faktu, že některé šachty přestanou fyzicky existovat, těžit se pod nimi ale může dál.

Větší propouštění se nechystá

S postupným uzavíráním šachet se bude snižovat i počet zaměstnanců, k většímu propouštění se však OKD nechystá.

„Lidi potřebujeme, minimálně do roku 2023 budeme těžit, aby hutě měly to, co potřebují, což je koksovatelné uhlí,“ řekl předseda dozorčí rady OKD. „Přímé snižování počtu zaměstnanců přirozenými odchody je rychlejší, než kolik stačíme nabírat nových lidí. Nepočítáme, že budeme někoho systémově propouštět. V případě uzavírání šachet budeme lidi přesouvat na nová pracoviště, o to méně tak budeme muset hledat nových zaměstnanců.“

Díky poloze zbývajících dolů OKD by se tak těžební firma mohla vyhnout situaci při uzavírání Dolu Paskov, kdy část horníků nepřijala nabídku přesunu na jiné šachty.

Příprava dalšího těžebního pole je hodně drahé

Proti hovořila hlavně vzdálenost karvinské části revíru od šachet ve Staříči a v Chlebovicích. Současné šachty na Karvinsku jsou totiž jen několik kilometrů od sebe.

V loňském roce vytěžila společnost OKD zhruba šest milionů tun uhlí. Výše těžby bude podle reorganizačního plánu klesat na čtyři miliony tun, v konečné fázi by se měla těžba zastavit na zhruba 2,5 milionu tun ročně.

Spolu s těžbou by měl úměrně klesat i počet zaměstnanců OKD. Na vývoji cen uhlí bude záviset rovněž rozsah plánované těžby pod karvinským Starým Městem, neboť náklady na přípravu jsou vysoké.