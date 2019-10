Neslýchané, kritizuje opozice stavbu tenisové haly na městském pozemku

„Hala musí být otevřena podle dotačního programu do konce června příštího roku, ve smlouvě na stavbu máme termín dokončení v květnu,“ řekl Michal Livora, předseda klubu.

Klub na stavbu dostal dotaci 9,8 milionu korun od ministerstva školství a zbylých 4,2 milionu získal od města jako půjčku s úrokem tři procenta, kterou musí splatit za deset let.

Takové parametry vyvolaly pozdvižení u opozice.

To, že soukromý klub bude stavět na pozemku města a ještě od něj získá půjčku s tak nízkým úrokem a naopak dlouhou splatností, označují někteří opoziční politici za skandální. Město by podle nich mělo halu chtít do vlastnictví.

„Klub dostane dotaci, půjčku od města a postaví svoji halu na jeho pozemku. To je neslýchané. Náklady klubu na stavbu jsou nulové, deset let bude zadarmo využívat městský pozemek a pak dluh zaplatí. To je absurdní. Proč město nepostaví vlastní halu a nepronajímá ji za standardních podmínek?“ diví se třeba Martin Hausenblas (PRO! Ústí).

Podle ministerstva vnitra klub může na pozemku města stavět. „Tenis Club může na pozemku města umístit stavbu za předpokladu souhlasu města uděleného ve smlouvě,“ řekla mluvčí resortu Hana Malá.

Kdyby o dotaci požádalo město, dostalo by pouze 50 procent

Podle náměstkyně primátora Věry Nechybové (UFO) město půjčuje peníze na provoz řadě sportovních klubů.

„Hala je primárně určena pro tréninky dětí. Kdyby město o dotaci žádalo samo, mohlo by získat pouze padesát procent. V případě, že by klub nebyl schopný dostát svým závazkům, může být hala dostatečnou zárukou,“ sdělila Nechybová.

Velmi nestandardní podle opozice také je, že klub má půjčku městu zaplatit až po deset letech, místo aby ji splácel postupně.

Otázkou tak prý je, co by se stalo, kdyby už v průběhu stavby došlo k problémům, a klub by tak neměl čím ručit, když hala ještě nebude a pozemky patří městu.

Opozice do smlouvy prosadila bod o zástavním právu

„Také se může stát, že město nemusí být jediným věřitelem klubu, hala jich může mít několik,“ upozornil Martin Krsek (PRO! Ústí). Opozici se nakonec podařilo do smlouvy o půjčce vložit bod, že město má k budoucí hale zástavní právo.

Tenis Clubu tento dodatek nevadí. „Spíš naopak, do budoucna se nebudeme bránit, aby hala byla převedena na město,“ řekl Livora, který na dotaz, zda klub za deset let městu půjčku splatí, řekl, že věří, že ano.

„Určitě budeme schopni převést vlastnická práva, a tím získá majetek,“ dodal.