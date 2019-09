Ministryně zažila v ghettu grilování i vyhazování odpadků z oken

Jana Maláčová přijala pozvání poslankyně Evy Fialové, která tu v jednom z lepších domů žije od června.

„Noc byla klidná. Při grilování s místními starousedlíky mě překvapilo pouze to, jak jsou realističtí. Ví, že pokud nově příchozí nebudou chodit do práce, děti posílat do školy a udržovat okolo sebe pořádek, nic nezmění,“ řekla ráno při snídani v předlickém bytě Evy Fialové ministryně.

„Už na začátku jsem říkala kolegům, že kdo chce přijet, může. Paní ministryně toho využila a jsem strašně ráda. Viděla věci, tak jak jsou. Problémů je zde opravdu hodně, některé však lze odhalit po několika měsících,“ říká nad kávou Eva Fialová (ANO).

Ministryně nyní dolaďuje vládou připravených 15 opatření boje proti obchodníkům s chudobou. Ve středu je konzultovala s Fialovou i vedením ústeckého magistrátu.

Součástí plánu je například revize systému dávek a jejich zastropování, dokončení cenových map nájemného ve městech, aby ho obchodníci s chudobou nemohli svévolně šponovat nebo revize veřejně prospěšných prací, aby práceschopní z ghett museli opravdu ráno nastoupit do zaměstnání, byť nuceného.

Co jsou Předlice Ústecká čtvrť Předlice je jednou z nejproblematičtějších a největších částí města Ústí nad Labem. V minulosti zde vyhořelo několik domů, jeden dům spadl, protože z něj sběrači kovů postupně vyřezali kovové nosné trámy. Dnes jsou zde desítky domů prázdné, vybydlené a vnitrobloky původně krásných domů s okrasnými štuky plné odpadků stejně jako ulice. V řadě domů se přemnožil rus domácí, pobíhají zde krysy. Loni v celém městě řešili epidemii žloutenky typu A, které se říká nemoc špinavých rukou, a nejvíce nakažených bylo právě ve vyloučených lokalitách. V celém městě se loni nakazilo více než 400 lidí, zejména malých dětí. Loni vedení města muselo vyklidit vnitroblok ve Sklářské ulici, za odvoz 127 tun odpadků magistrát zaplatil 3,5 milionu korun.

Zda její plán projde, zatím však není jasné.



První zastávkou ministryně ve středu v podvečer byla Sklářská ulice, ze které například město loni odvezlo za 3,5 milionu korun 127 tun odpadků.

„Uklidili jste před rokem a vypadá to opět takhle?“ ptala se primátora Ústí Petra Nedvědického ministryně kličkující mezi odpadky, fekáliemi, mrtvými krysami i injekčními stříkačkami.



„Problém je nejen zjistit majitele domů, ale nemůžeme ani vstupovat do bytů, protože to je soukromý majetek. Tento byt vyhořel, neměl by zde nikdo bydlet a přitom je plný lidí. Netušíme, zda jsou tam tři lidé nebo jich je patnáct,“ ukazuje ministryni primátor vedle jakési zapáchající louže ve vnitrobloku domů, které nemají funkční odpady, vše vytéká ven a domy jsou podmáčené a praskají.

„Tady pozor, může něco padat ze střechy. Nevím, jak je to možné, ale nedávno byla na střeše polovina auta,“ líčí zástupce velitele městské policie Jan Novotný.



Ministryně byla hygienickým stavem objektů zděšena.

„Doufám, že mi ministr zdravotnictví pomůže. Všichni chápou, že je jedním z důvodů začarovaného kruhu je, že se obrovské částky na bydlení posílají do zcela nevyhovujících prostor a sociální vyloučení to jen posiluje,“ říká Maláčová.

Změna doplatku, který by mířil jen do prostor s hygienickým standardem by podle ní mohla začít platit od 1. ledna příštího roku.



Takhle se tady opravdu žije? překvapilo Maláčovou

V tom z jednoho okna začínají létat odpadky na ulici. „Takhle se tady opravdu žije? Hází odpadky ven z oken?“ překvapilo Maláčovou.

Ve vyloučených lokalitách jsme před nepokoji Co řekla ministryně Jana Maláčová poslancůn

V tu chvíli kdosi vysypal z okna kýbl popela a delegace z Prahy a lidé z vedení Ústí se radši klidila.



Mnohem lepší je situace v panelovém domě na Školním náměstí, který na jaře začal opravovat pražský developer Jaroslav Žižka. Najal si správce, kteří domy 24 hodin hlídají a starají se o pořádek.

„To jsou hezké byty. A ty bys chtěla být paní učitelka?“ ptá se ministryně malé holčičky v bytě, který obývá romská rodina.



Bezdoplatkové zóny podle ministryně nejsou ideálním řešením

Dům pana Žižky se jí líbí. Maláčová na místě zavádí debatu na to, aby prázdné byty a domy skupovaly radnice ještě dříve, než se k nim dostanou obchodníci s chudobou, kteří sociálně slabým, hlavně Romům, „napálí“ přemrštěné nájmy, protože ví, že dostanou sociální dávky.

Pak objekty podle Maláčové mohou mít radnice pod kontrolou a s lidmi pracovat. Takzvané bezdoplatkové zóny, tedy městy vytipované lokality, jejichž noví obyvatelé nedostávají doplatky na bydlení, podle ní nejsou ideálním řešením, zoufalý pokus měst a obcí však chápe.

„Ale chápu, že kupovat prázdné domy je drahé a velmi těžko se to vysvětluje občanům. Bude velmi těžké toto klubko potíží rozmotávat, ale jinak to nepůjde. Pomoci mi musí i zástupci měst,“ upozornila ministryně.



Primátor Petr Nedvědický, který se má brzy stát členem poradní komise ministryně, s Maláčovou souhlasí.

„Budeme spolupracovat a hlásíme se k probíraným bodům boje s chudobou. Budeme se také snažit přibrat hygieniky a hasiče, abychom mohli vstupovat do soukromých domů a kontrolovat hygienické poměry a technický stav domů,“ ujišťuje.



Maláčová chce snížit dávky lidem, jejichž děti nebudou ve škole

Maláčová se svými lidmi chce také například snížit dávky lidem, jejichž děti nebudou mít školní docházku alespoň 80 procent.

„Dokážu si představit, že budeme stropovat porodné a přídavky na určitém počtu dětí. Není to ale primární cíl. Velkým problémem jsou zde pěstounské dávky. Musí pomoci soudy a babička, která pečuje o vnouče kvůli vyšší podpoře, bude bez ní,“ sdělila Maláčová k problému, kdy romské rodiny vymýšlejí, jak se dostat k penězům a dávají své děti do fiktivní péče prarodičů.



Po snídani vidí ministryně Maláčová další zajímavý jev. Romové v montérkách nasedají do aut a kamsi jedou. Eva Fialová míní, že řada místních mizí do práce. Načerno.



„Měli bychom nastavit systém, aby lidé, kteří pracují, nepotřebovali podporu státu. O to usiluji tím, že zvyšuji minimální mzdu, aby se z ní dalo žít. Je to nepopulární, ale dnes je zhruba 10 tisíc korun, z toho žít moc nejde,“ přiblížila Maláčová.



Kdy některé z bodů připravovaného plánu, jak řešit chudobu a vyloučené lokality, začnou platit, se podle ministryně nedá odhadnout.

„Stále jen existují důvody, proč to nejde. Musíme ale najít cestu, aby se problém nezhoršoval. Dáme si pár týdnu na dopilování všech bodů. Všichni očekávají rychlé řešení, ale to nebude,“ dodala Maláčová.