Zachraňte rumburskou nemocnici, žádali demonstranti a volali politiky ven

Demonstranti se nejprve sešli na Lidickém náměstí. V rukou měli transparenty s nápisy „Zachraňte naši nemocnici“, „Nechceme umírat na ulicích“ nebo „My tam umíráme a ještě to platíme VZP“.

Mezi přítomnými nebyli jen lidé ze Šluknovského výběžku, ale také třeba z Kadaně, jejíž starosta a krajský zastupitel Jiří Kulhánek (ODS) nedávno upozornil, že kraj by se neměl starat jen o své nemocnice, ale i o městské, které řeší spoustu problémů.

Po zhruba půl hodině se účastníci za hlasitého pískotu vydali k budově krajského úřadu. Kraj je stoprocentním vlastníkem Krajské zdravotní (KZ). Tam zúčastnění křikem vyzývali politiky, aby přišli ven. V budově však již nikdo nebyl.

Rumburská nemocnice patří městu, které už ji není schopné financovat. Radnice delší dobu vyjednává s vedením Krajské zdravotní, která spravuje pět nemocnic v kraji, byť původně preferovala prodej jiným privátním společnostem.

Loni se nemocnice dostala do ztráty 51 milionů korun, a pokud by radnice ztrátu neuhradila, hrozí nemocnici insolvence. Největšími věřiteli jsou zdravotní pojišťovny, protože nemocnice dostala větší zálohy na péči, než za kolik ji nakonec skutečně vykázala.

Do situace už se vložil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). V uplynulých dnech řekl, že KZ musí nemocnici převzít. „Rumburk je připravený poskytnout budovy, personál a uhradit ztrátu. Krajská zdravotní dostane očištěnou nemocnici tak, aby mohla poskytovat zdravotní péči,“ uvedl ministr.

Míč je podle něj nyní na straně Krajské zdravotní. Rumburk potřebuje podepsanou předběžnou garanci převzetí do 9. července, kdy bude o nemocnici rozhodovat zastupitelstvo města. Pokud se vedení KZ nerozhodne, musí prý zastupitelé města poslat nemocnici do insolvence.

„Pokud to Krajská zdravotní neudělá, tak je to na její odpovědnost a odpovědnost Ústeckého kraje, že nebude zajištěna péče o 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku,“ řekl Vojtěch s tím, že zdravotní pojišťovny jsou připraveny na takové úhrady, které by garantovaly provoz zařízení.

Vedení KZ v reakci na to vydalo ostré prohlášení, z něhož vyplývá, že bere prohlášení ministra jako nátlak. „Krajská zdravotní se ohrazuje proti mediálním útokům vyvolaným prohlášením vládních představitelů, podle kterých musí KZ převzít Lužickou nemocnici s poliklinikou v Rumburku,“ podotkl za KZ místopředseda představenstva Radek Scherfer.

„Představenstvo KZ v tuto chvíli nezná výsledek zadaného auditu a nemá tak dostatek informací k učinění kvalifikovaného rozhodnutí, zda nemocnici převzít, či nikoli. Lužickou nemocnici proto Krajská zdravotní v tuto chvíli převzít nemůže, jelikož by se představenstvo vystavovalo důsledkům plynoucím z porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře,“ stojí ve stanovisku firmy.

Kraj převzetí nevylučuje, ale potřebuje čas

Krajská zdravotní je stoprocentní akciovkou kraje. Jeho politické vedení je v prohlášeních méně ostré. Podle náměstka hejtmana Stanislava Rybáka (KSČM) je nabídka pojišťoven schopna problémy minimálně z větší části řešit. „KZ ale každopádně počká na výsledky auditu a zda zastupitelé Rumburku uhradí ztrátu nemocnice. Do 9. července jim ale KZ rozhodně neřekne, jak to bude dál,“ přiblížil v úterý Rybák.

Nemocnici se nedaří sehnat nové lékaře a sestry, ani zastavit odchody těch současných. Město nabízí svou nemocnici KZ zdarma i se současným personálem a vybavením. Ve spádové oblasti Lužické nemocnice žije zhruba 55 tisíc obyvatel. Do okolních nemocnic v České Lípě a Děčíně to mají obyvatelé Rumburka a okolí kolem 40 kilometrů.

V loňském roce bylo v Rumburku hospitalizováno 5 260 pacientů, dalších 33 tisíc ošetřily ambulance. „Kraj pořád váhá a argumentuje tím, že má nějaké povinnosti a podmínky. Cítím, že tam z jejich strany žádná vůle (převzít nemocnici) není,“ zmínil starosta Rumburku Lumír Kus (ANO).

Kvůli nejistotě má ředitel špitálu Petr Dubravec na stole již sedm výpovědí.

„Někteří zaměstnanci nechtějí už čekat, co bude dál, a snaží se odejít. Uvidíme, co bude dál. Zatím to zvládáme, ale pokud by výpovědí mělo být víc, bylo by to špatné. Může se také brzy stát, že nebude co zachraňovat. Pokud nebudeme mít schválenou ztrátu za loňský rok, budeme předluženi a musí přijít insolvence,“ přiblížil Dubravec.