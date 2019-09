Kvůli tisícům na výstavu o Němcích může Ústí přijít o miliony, tvrdí opozice

„Žádost se opírá o zvýšené náklady na dva zaměstnance výstavy, která ještě není hotová, či na právní služby v soudním sporu s bývalou ředitelkou,“ sdělila důvody snížení příspěvku náměstkyně ústeckého primátora Věra Nechybová (UFO).

Hlavní částku na provoz dostává Collegium Bohemicum od magistrátu, každý rok přes milion korun. Podle ustavující listiny by to mělo být 1,5 milionu. Vedení města ale jedná s ministerstvem kultury o možnosti, aby na provoz přispívalo také.

Letos zatím město poslalo 1,1 milionu, vedle toho také Collegiu poskytuje zdarma prostory a energie v městském muzeu. „Příspěvek města je tak veliký,“ řekla Nechybová.

Podle opozice je však příspěvek na tento rok velmi důležitý pro dokončení příprav a vybudování expozice, proto by ho město nemělo krátit.

„Práce po letech vrcholí a ohrožovat otevření výstavy dohadováním se o sto tisíc korun je pro město velký hazard,“ upozornil zastupitel Martin Krsek (PRO! Ústí), že pokud výstava nebude hotová do konce příštího roku, město bude muset vracet 300 milionů korun z evropské dotace na rekonstrukci budovy ústeckého muzea.

Výstava Naši Němci se měla otevřít už v roce 2014

Výstava Naši Němci, která bude největší expozicí v Česku, jež se osmisetletému soužití Čechů a Němců věnuje, se měla otevřít už v roce 2014. Zdržení zapříčinil vyhazov někdejší ředitelky Blanky Mouralové, nejasnosti ve financování a další důvody.

Současný ředitel Collegia Petr Koura, který společnost převzal v roce 2017, je z kroku radnice také rozpačitý.

„Bez zaměstnanců nebude možné zajistit provoz společnosti, a čerpat tak dotace z ministerstva kultury na přípravu výstavy,“ říká s tím, že už přitom začal chystat výběrové řízení na přípravu za 36 milionů korun bez DPH.

„Pokud by všechno šlo dobře, v listopadu podepíšeme smlouvu, do šesti měsíců bude výstava hotová a koncem příštího léta či na začátku podzimu by se mohla otevřít veřejnosti,“ podotkl Koura.

Klíčové je podle něj právě datum podepsání smlouvy. „Pak budeme znát termín otevření a spolu s ministerstvem zahraničních věcí začneme zvát významné osobnosti, chceme pozvat i německou kancléřku Angelu Merkelovou,“ dodal Koura.