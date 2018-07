Nestihl jsem to, řekl nezletilý hoch, který v Ústí kálel do bazénu

15:58

Častější dohled strážníků i zrušení odpolední slevy na vstupném. To jsou důsledky tří případů, kdy se návštěvníci vykáleli do bazénu na koupališti v Brné u Ústí nad Labem. Naposledy se to stalo v neděli a MF DNES zjistila, že tentokrát byl pachatel dopaden, plavčíci ho chytili při činu.