Za rozbití obličeje spoutaného muže dostal strážník místo vězení podmínku

„Soud prvního stupně přecenil přitěžující okolnosti. Trest, který obžalovanému uložil, byl zcela evidentně nepřiměřený,“ uvedl Jiří Kroupa, předseda odvolacího senátu.

Jindrovi za ublížení na zdraví a zneužití pravomoci úřední osoby stanovil dvouletý trest odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu tří let.

Rozsudek je pravomocný. Lze se proti němu bránit mimořádným opravným prostředkem v podobě dovolání k Nejvyššímu soudu.

„Ani s tímto trestem nejsem spokojený, ale co můžu dělat,“ pokročil po vyhlášení verdiktu rameny Jindra. U městské policie stále pracuje.

Událost se odehrála v noci na 20. listopadu 2016. Poškozený si tehdy vyšel před jeden z barů v centru města zakouřit. Kolem v tu dobu projíždělo auto strážníků, které si spletl s taxíkem.

„Když jsem to auto viděl, chtěl jsem ho zastavit, skočit si dovnitř pro věci a nechat se odvézt domů. Mával jsem rukou a vkročil jsem do cesty, aby zastavilo,“ popsal dříve u soudu muž.

Strážníci vystoupili a situace nakonec vyvrcholila spoutáním daného muže. Zároveň přivolali kolegy, aby ho odvezli na služebnu státní policie kvůli zjištění totožnosti. Muž jim totiž neukázal doklady.

„Měl jsem je uvnitř. Přiznávám, že jsem byl vulgární. Pak jsem se zamotal a omylem jim strčil do auta a oni mě povalili na zem, nasadili pouta a přivolali další posily,“ uvedl muž.

K podniku dorazil právě Jindra s kolegou. Spoutaného muže naložil do vozu a sedl si vedle něj. Pak ho údajně udeřil loktem do levé části obličeje.

„Přisedl si, a než jsme se rozjeli, přišla strašná rána. Nevím, proč to udělal. Asi proto, že je hloupý. Já nic nedělal. Naložení do auta jsem nebránil, nebyl jsem agresivní. Choval jsem se ukázněně,“ vyprávěl dříve poškozený. Utrpěl zlomeninu nosu a levé očnice. Má trvalé následky.

Obžalovaný strážník před ústeckým soudem v únoru 2018:

Strážník událost u okresního soudu popsal jinak. „Kolegové říkali, že ho nemůžou dostat do auta. Já ho po příjezdu naložil do toho našeho, přičemž on byl hodně agresivní. Snažil se kopat, proto jsem si sedl těsně vedle něj. On na mě řval, že mě nechá vyhodit,“ uvedl s tím, že ho určitě nepraštil vědomě.

„V té naší výstroji ani nejde takhle použít loket, jste v ní takový upnutý,“ podotkl. Dodal, že až na služebně státní policie si všiml, že má poškozený u nosu krev a že ke zranění možná přišel při předchozím zákroku kolegů.

Jeden ze státních policistů, který měl tehdy službu, u soudu uvedl, že poškozený vypadal, jako kdyby ho přejel vlak a že říkal, že ho „zmlátili policajti“. Právě státní policisté podávali trestní oznámení.