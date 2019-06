Zlomový verdikt Ústavního soudu zachránil dlužníka, exekuce je zastavena

Právě ústecký krajský soud nyní rozhodl, že se exekuce s definitivní platností zastavuje (o začátku jednání jsme psali zde).

Ani jedna ze stran nezná odůvodnění rozsudku, nedostavila se totiž na jednání a chce počkat, až jej dostane písemně.

„Do doby doručení písemného odůvodnění se nelze k věci blíže vyjádřit,“ uvedl generální ředitel Profi Credit Pavel Klema.

Právní zástupce Cyrila Holuba, advokát Petr Němec, který se na obdobné případy specializuje, také neví, co nakonec soudce přesvědčilo, aby rozhodli ve prospěch jeho klienta, ale svou vizi má. Podle jeho slov pomohlo rozhodnutí Ústavního soudu a argumenty, které v přelíčení předložili.

„Máme okruh tří argumentů, kdy každý sám o sobě by obstál a stačil k zastavení řízení. Je to posuzování úvěruschopnosti věřitelem, které zmiňoval Ústavní soud,“ uvedl Němec.

„Věřitel si musí zjistit, jaké má dlužník výdaje, zda nemá jiné dluhy a dávat tak půjčky jenom lidem, u kterých ví, že budou schopni splácet. Další je, že se uzavřená smlouva s vysokými úroky a sankcemi příčila dobrým mravům,“ dodal Němec.

„Nejnovější argument je fungování rozhodců a soukromého rozhodčího soudu v Pardubicích, kdy rozhodci byli vlastně jen bílí koně. Klíčové je, že bylo prokázáno, že existovala tajná smlouva mezi rozhodcem, Rozhodčí společností Pardubice a Profi Creditem, který byla spotřebiteli zatajena. Takže to rozhodčí řízení probíhalo na základě úplně jiné smlouvy, než byla uzavřena se spotřebitelem“ přiblížil Němec.

Byznys postavený na tísni

Podle advokáta Němce by soudy neměly tolerovat podnikání založené na půjčování peněz lidem ve finanční tísni, u kterých je vysoce pravděpodobné, že nebudou moci splácet a dostanou se tak do ještě větších problémů.

„Takový byznys je postavený na tom, že se člověk dostane do prodlení, oni uplatní drakonické pokuty, velké úroky, dluh ohromně nafouknou a dlužníka tak dostanou do exekuce, která narůstá do výše, kterou opravdu není schopen splácet. Oni tak mají nadosmrti zajištěný příjem. Tak podnikání nemůže fungovat,“ popsal svůj pohled Němec.

Holub se dostal do finanční tísně, když si před asi šesti lety půjčil patnáct tisíc korun od Profi Creditu.

Ze začátku vše splácel, pak mu ale kvůli jiné exekuci, kterou podle jeho slov způsobila jeho exmanželka, zablokovali účet a on už nemohl platit. Dluh postupně narostl až na 150 tisíc korun. Ty ale po posledním rozhodnutí soudu splatit nemusí.