Příští rok by na krajských tratích mohly jezdit vlaky RegioJetu

RegioJet totiž nabídl kraji nejnižší cenu – za 1,005 milionu kilometrů ročně 149 milionů korun. Jistotu uzavření smlouvy to ale neznamená. Záležet bude na výsledcích následujících jednání mezi krajem a RegioJetem.

Kde by mohl RegioJet jezdit trať č. 072 v úseku Ústí nad Labem západ – Štětí

trať č. 073 v úseku Děčín hlavní nádraží – Ústí nad Labem Střekov

trať č. 123 v úseku Most – Žatec

trať č. 130 v úseku Most – Bílina

trať č. 131 v úseku Ústí nad Labem hlavní nádraží – Most

trať č. 134 v úseku Teplice v Čechách – Litvínov

„Ústecký kraj zveřejnil prozatím pouze záměr, ve kterém zamýšlí uzavření smlouvy se společností RegioJet. Případnému podpisu budou předcházet jednání, která se budou týkat hlavně technických parametrů obou variant nejvýhodnějších nabídek, které společnost podala,“ řekla MF DNES mluvčí kraje Lucie Dosedělová s tím, že definitivně by měla být jednání uzavřena během dvou měsíců.

Smlouva by platila od prosince 2019 na deset let. Pro RegioJet by to znamenalo první zakázku na provoz regionálních vlaků v Česku.

„Velmi nás těší, že naše nabídka byla vyhodnocena jako nejlepší. Byla by to dobrá zpráva zejména pro cestující, kteří by se tak dočkali lepších a modernějších služeb v regionální železniční dopravě v rámci Ústeckého kraje,“ uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Firma bude v co nejkratší době jednat se zástupci Ústeckého kraje o dalším postupu a o upřesnění jednotlivých detailů a případně dalších požadavků ze strany kraje.

„Pro nové spoje máme zajištěné pořízení nových nejmodernějších nízkopodlažních vlakových souprav pro provoz v elektrické trakci, které cestujícím nabídnou vysoký komfort cestování,“ doplnil Ondrůj.

České dráhy, Arriva i Leo Express

Vedle RegioJetu se soutěže zúčastnily ještě České dráhy, Arriva a Leo Express. „V tuto chvíli informaci zveřejněnou Ústeckým krajem analyzujeme,“ sdělil Radek Joklík, mluvčí Českých drah, které na daných tratích zajišťují dopravu v současné době.

Pro národního dopravce to však neznamená, že by se ho tratě už netýkaly. Například mezi Litvínovem a Teplicemi by RegioJet jezdil pětkrát denně. „U zbylých vlaků nadále počítáme s Českými drahami s vlaky Panter pořízenými z evropských dotací,“ podotkla Dosedělová.

Zmíněná trať v současné době není elektrifikovaná mezi Litvínovem a Loukou u Litvínova. To se má ale brzy začít měnit. „Podle našich informací mají přípravné práce na modernizaci začít v září a během roku 2019 by se měla elektrifikace dokončit,“ uvedla Dosedělová.

Kraj chce nově na tratích, jichž se řízení týkalo, jen elektrické vozy. Vlaky na nich mají zároveň od prosince 2019 jezdit častěji než dosud. Provoz má být navýšen o asi 150 tisíc ujetých kilometrů ročně.