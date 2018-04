Kraj znovu posoudí výstavbu obřích hal u Rtyně, které loni odmítl

Firma tak reagovala na závěr zjišťovacího řízení, ve kterém loni v říjnu krajský úřad konstatoval, že Business Park Teplice může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

Veřejnost, obce i dotčené úřady se nyní mohou až do 9. května k záměru vyjádřit. Poté se bude oznámením znovu zabývat právě krajský úřad.



„Naše stanovisko je stále stejné, nesouhlasíme s výstavbou hal a dokumentaci budeme opět připomínkovat,“ uvedl Marek Bula, místostarosta Rtyně nad Bílinou, která se k záměru nesouhlasně vyjádřila už na podzim.

Podobně proti výstavbě bojují i Modlany. „Po prostudování dokumentace se k záměru určitě vyjádříme. V územním plánu naší obce je bohužel tento prostor určen pro výstavbu podobných objektů, ale požádám zastupitele, aby se k tomu vyjádřili,“ sdělila modlanská starostka Stanislava Kondrlová.

Univerzální objekty pro skladování či lehkou výrobu

V katastrálním území Malhostice, Velvěty a Žichlice u Modlan má vzniknout sedm univerzálních objektů pro skladování či lehkou výrobu. Dle dokumentace se zde mají vyrábět antény a příslušenství pro bezdrátová připojení a stojany na kosmetické výrobky pro obchodní řetězce. Bude zde i provoz na kompletaci dětských hřišť a sportovišť.



Haly mají vyrůst na ploše více než 134 tisíc metrů čtverečních, dalších 21 tisíc metrů čtverečních zaujmou komunikace a zpevněné plochy. Nejmenší objekt má mít 6 211 metrů čtverečních, největší více než pětinásobek (32 573 metrů čtverečních).

Má zde vzniknout i 514 parkovacích míst pro osobní auta. Místem má denně projet maximálně 1 356 osobních a téměř 700 nákladních vozů.

Loni se proti výstavbě hal nesouhlasně vyjádřili někteří občané, ale i dotčené obce a také spolky Periferní vidění, Stop tunelům či Sdružení Sezemice. Na jejich stranu se poté postavili i krajští radní, kterým se nelíbil hlavně zábor orné půdy a narušení vodních poměrů (o protestu jsme psali zde).

Argumentům obcí se snažíme vyhovět, říká firma

V nové dokumentaci se proto musel vlastník pozemků zaměřit na vyhodnocení možného dopadu záměru na vodní bilanci a odtokové poměry povodí, posoudit záměr z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, zpracovat detailní studii dopravy, vyhodnotit vliv záměru na krajinný ráz, provést zoologický průzkum lokality a aktualizovat i hlukovou a rozptylovou studii.

Kromě toho musel i jasně definovat činnosti, které budou provozovány v rámci záměru včetně nároků na surovinové a energetické zdroje, vliv na ovzduší, půdu, odpadní vody, obyvatelstvo, množství a kvalitu produkovaných odpadů.

„Postupujeme podle legislativy a držíme se platného územního plánu, který si obce schválily. Jejich argumentům se samozřejmě snažíme vyhovět a v projektu řadu věcí měníme a upravujeme,“ sdělil za PH-Real člen představenstva Jan Benda.

Na dotaz, která firma je investorem záměru, odpověděl, že je vázán smlouvou o mlčenlivosti.

„Je to kvůli konkurenčnímu boji, aby za námi nepřišla jiná firma a nenabídla nám lukrativnější podmínky,“ vysvětlil s tím, že ani neví, kolik peněz bude výstavba stát. Začít by měla v závěru letoška a hotovo by mělo být v roce 2020.