Problémová místa v Ústeckém kraji posuzují policisté z jiných regionů

V půl sedmé večer je u jednoho z paneláků na litvínovském sídlišti Janov hodně živo. U šestivchodového objektu postává či posedává několik skupinek Romů, kolem pobíhají děti.

Mnohé různě hlasité konverzace dospěláků se týkají aktuálního problému – v domě, který je z větší části neobydlený, totiž každou chvíli hoří. Hasiči tady někdy musí zasahovat i třikrát během jediného dne. Většinou vzplanou odpadky, kterých jsou plné komory na chodbách, i některé opuštěné byty.

„V tomhle vchodě ještě nehořelo, ale taky to asi nebude dlouho trvat,“ krčí rameny mladá Romka, když se dá do řeči s trojicí policistů, kteří právě procházejí kolem.

Jedna členka hlídky je místní a v Janově se pohybuje už pět let, její dva kolegové ovšem působí v úplně jiných koutech republiky. Tady, v jedné z nejznámějších a největších sociálně vyloučených lokalit v Česku, teď společně stráví pár dní.

Během letních měsíců poznají i další podobná místa v kraji. Vyslalo je sem totiž policejní prezidium, aby situaci zmapovali očima pozorovatele „zvenčí“, a na základě jejich poznatků a postřehů by se pak mohla práce či struktura zdejší policie podle potřeby upravit, aby byla zejména na problémových místech a v krizových situacích co nejefektivnější.

Přijelo třicet policistů z celé České republiky

Celkem se už několik týdnů pohybuje na území Ústeckého kraje třicet policistů z Karlovarského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Všichni z nich už měli tu čest s několika podobnými lokalitami.

„Už jsem byl vedle Janova i v ústeckém Krásném Březně nebo v Trmicích. Právě Trmice mi zatím přišly úplně nejhorší. Tam je fakt bordel,“ říká Jan Segiň, policista z Kojetína na Přerovsku.

K neobvyklému nasazení policistů odjinud v Ústeckém kraji přistoupilo policejní prezidium poté, co nejen místní samosprávy, ale i zdejší krajský policejní ředitel Jaromír Kníže začali bít na poplach a požadovat změny.

„Máme za sebou řadu vyhrocených situací a další by mohly následovat. Bezpečnostní situace v kraji je nevyhovující,“ tvrdí Kníže a zmiňuje třeba předloňský případ ze žatecké pizzerie, kde došlo k potyčce mezi hosty a zfetovaným Romem, který po příjezdu strážníků zemřel.

Pitva ukázala, že zemřel na selhání organismu, nebyly nalezeny stopy cizího zavinění. Událost však už mezitím vyvolala silné nepokoje. „Policie musí být připravena řešit vyhrocené situace, zabránit eskalaci, garantovat občanům, že je bude chránit. A to za současné situace nejde,“ doplňuje Kníže.

Policejnímu prezidiu přednesl třeba žádost o změnu organizační struktury policie v kraji a posílení některých jejích složek, zejména speciální pořádkové jednotky, čímž by se zvýšila mobilita zdejší policie.

Speciální školení i snaha zlepšit situaci

Prezidium rozhodlo, že ze všeho nejdříve nechá situaci v regionu zmonitorovat policisty odjinud, aby mělo pohled na situaci od lidí, kteří s regionem nemají nic společného, ale zároveň se při službě ve svých rajonech také často dostanou do vyloučených lokalit.

V minulosti dokonce prošli speciálním školením pro práci s romskou menšinou.

„Záměrem je získat dostatek informací pro další postup. Co bude tím dalším postupem, to se uvidí. Může nám být dáno za pravdu, že je tu situace skutečně jiná a potřebuje specifické řešení. Nebo se třeba dozvíme, že neděláme v rámci svých současných možností vše správně,“ podotýká policejní šéf Kníže.

„Ti policisté porovnají situaci zde a u sebe a učiní návrhy. Už teď je to pozitivní v tom, že si mohou vzájemně v terénu předávat zkušenosti,“ dodává.

Ve tříčlenných hlídkách tak jsou vždy dva policisté odjinud a jeden místní, zpravidla také už dříve vyškolený specialista.

„Projdou celým krajem, aby viděli to nejhorší i to méně špatné. Aby si mohli udělat opravdu ucelený obrázek a nakonec popsat reálný obraz toho, co se tu děje,“ říká Kníže s tím, že se v rámci projektu konají i setkání těchto policistů přímo s obyvateli sociálně vyloučených lokalit, kterých je v kraji 176 a žije v nich bezmála 40 tisíc lidí, což je nejvíc v Česku.

Zároveň se tito „vypůjčení“ příslušníci scházejí i s ním. „Bavíme se průběžně o jejich pocitech a názorech. Řada z nich je překvapená, jak to u nás vypadá. Že je to tady horší,“ poznamenal Kníže.

Projekt potrvá až do konce srpna. Jeho vyhodnocení pak má být hotové v průběhu podzimu.