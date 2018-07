Kraj sice majiteli BusLinu peníze nedá, autobusy ale nakonec vyjedou

Přestože nedostane na provoz žádné peníze navíc, kraj se s ní prý dohodl, že její autobusy budou jezdit do doby, než přejdou pod Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK), která má postupně v následujících letech převzít kompletně celou linkovou dopravu v regionu.

Jak ale zjistila MF DNES, není zdaleka jisté, že se problém jen neodsunul a za pár dnů či týdnů nenastane znovu.

„Předběžně jsme se domluvili, že od 1. října převezmeme oblasti Ústecko a Děčínsko, všechny ostatní pak postupně do 30. června příštího roku, kdy smlouva s BusLine končí,“ řekl v úterý krajský radní pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM).

„Znamená to, že cestující v kraji budou mít stabilní dopravu a řidiči zajištěnou práci. My jim ji nabízíme a určitě si u naší společnosti nepohorší proti stávajícím standardům,“ dodal.

BusLine má každý měsíc ztrátu přes 7 milionů

Milan Toms, ředitel BusLine, která každý měsíc přičítá ztrátu 7,5 milionu korun, situaci tak růžově nevidí. „Je pravda, že jsme se dohodli na převzetí autobusů i řidičů a na řešení situace. Převzetí ale chceme co nejdříve, do 1. října to nevydržíme. Pozdě bude možná už 1. září,“ upozorňuje Toms.

„Rozhodnutí kraje nepřidat peníze destabilizovalo celou situaci, je to žonglování se zastavením dopravy ve všech oblastech,“ varuje dokonce s tím, že prý už včera chtěl davatel kvůli dluhu odpojit plyn pro autobusy a dodavatel nafty upozornil v pondělí na splatnost faktury a zjišťoval, zda ji firma vůbec ještě bude odebírat.

„V nejbližších dnech určitě pojedeme,“ ujistil Toms. Garantovat dopravu i na další týdny a zejména na září už ale nechtěl.

Kraj je navíc sice připraven přebírat řidiče společnosti, ovšem DSÚK nemá zatím jediný autobus. Tendr na 49 vozů před pár dny zrušil Úřad pro hospodářskou soutěž. Hned poté sice byl vypsán nový na 226 autobusů za 1,4 miliardy. Ale zájemci mohou nabídky posílat až do 25. září.

Autobusů je pro krajskou společnost dostatek

„Autobusů je dostatek. Máme nabídku od BusLine, že nám je půjčí do doby, než budeme mít svoje, a máme nabídky i od jiných dopravců,“ tvrdí Komínek.

Podle odboráře BusLine Jiřího Kuchynky řidičům společnosti nezbývá nic jiného, než pod DSÚK přejít.

„Kam jinam by šli? Nikdo si neuvědomuje, že při podpisu smluv byly zcela jiné platy, byla nezaměstnanost. Dnes se firmy o řidiče přetahují a jak může obstát dopravce, který má smlouvu na 10 let bez možnosti jakékoli změny? Přitom ale DSÚK bude jezdit kilometr za 44 korun, doprava v kraji bude dvakrát dražší. To ale nikomu nevadí,“ přemítá odborář.

Podle něj by se krizi dalo vyhnout, pokud by kraj přistoupil na přidání peněz soukromým dopravcům.

„Rada ale raději vypíše tendr za 1,4 miliardy a zadluží celý kraj na hodně dlouho. Aniž by měli cokoli vyzkoušené a věděli, jak doprava bude fungovat. Kraj si prostě našel nepřítele, kterým je BusLine. Ovšem v kraji končí dříve i Arriva Teplice a ČSAD Slaný. A nikomu to není divné? O dopravě v Ústeckém kraji ještě uslyšíme,“ je přesvědčen Kuchynka.