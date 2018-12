Město, starosta i hnutí Strakonická Veřejnost chystají ústavní stížnost

Starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost) už před časem avizoval, že k podobnému kroku přistoupí, nejdříve ale s kolegy zjišťoval, jaké jsou možnosti bránit se proti rozhodnutí krajského soudu.

Místostarosta Rudolf Oberfalcer (Strakonická Veřejnost) sdělil, že stížnost chtějí podat nejpozději do Vánoc.

„Termín je sice asi až do 20. ledna, ale chceme to stihnout dříve. Nyní budeme vybírat právního zástupce, který pak připraví podklady. Předpokládám, že stížnost podá město, radní, jednotlivá osoba, což by měl být starosta, a pak také Strakonická Veřejnost,“ vyjmenoval Oberfalcer.

Nechtěl předjímat, kolik budou právník a další záležitosti s tím spojené stát. „Mohu ale říct, že výlohy bude platit Strakonická Veřejnost, nikoli radnice,“ ujistil místostarosta.

Postup vedení města vítá například i bývalý starosta Pavel Vondrys (Jihočeši 2012).

„Jsem rád, že toto rozhodnutí učinili. Také by si ale vedení města mělo uvědomit, že v případě krajského soudu nerozhodoval jen jeden člověk, ale tříčlenný senát. Uvidíme, jak to posoudí Ústavní soud, jak posoudí argumenty, které zazněly, zda je vše relevantní. Také doufám, že vedení města nebude otálet a stížnost podá co nejdříve,“ reagoval Vondrys.

Volby jsou naplánované na 16. března

Podle ústavního právníka a profesora z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jana Kysely je rozhodnutí Strakonické Veřejnosti opodstatněné. „Pokud má někdo pocit, že krajský soud nerozhodl správně, tak v tomto případě nezbývá nic jiného, než zvolit tento postup,“ konstatoval Kysela.

Celá kauza je podle něj poměrně výjimečná. Chápe, že se hodlá bránit například vítězná strana či konkrétní politici, kteří mohli získat mandát. Pozastavil se ovšem nad tím, že by mělo stížnost podávat i město Strakonice, to už podle něj opodstatnění nemá.

Mezitím, než se věcí začne zabývat soud, tak se ve městě jednotlivé strany a hnutí pomalu začínají připravovat, že budou nové volby. V případě, že se na neplatnosti těch podzimních nic nezmění, budou 16. března.

„Debata uvnitř strany na toto téma už probíhá. Toho času zase není tolik, tak se musíme začít připravovat. Není to tak jen u nás, ale i u dalších subjektů,“ potvrdil Vondrys.

Město i úředníci fungují dál

Proč jsou vlastně volby neplatné? Podle usnesení soudu byl v kampani kandidujícím politickým stranám významným způsobem omezen přístup k médiím. Vítězná Strakonická Veřejnost (získala 51,15 procenta hlasů) podle verdiktu ovlivňovala i výlep plakátů.

Žalobu podal Karel Jánský, lídr hnutí Změna pro Strakonice. Soud pak předvolal třicet svědků, politiky i ředitele nemocnice. Podle Jánského, jehož hnutí získalo 4,23 procenta, se volební kampaň odehrála v rozporu s ústavou.

Upozornil na podle něj nerovné podmínky při zveřejňování materiálů v radničním zpravodaji, na výlepových plochách i na sloupech lamp, kde byla podle jeho mínění zvýhodněna Strakonická Veřejnost.

Starosta s rozhodnutím a především některými osobními výroky soudu ostře nesouhlasil.

„Cítím to jako obrovskou nespravedlnost. Je to pohrdání vůlí občanů a myslím, že lidi konečně pochopí, kdo proti nim stojí. Nejhorší na tom je, že město může být kvůli tomu možná i na půl roku paralyzováno,“ reagoval na rozsudek Hrdlička.

Město funguje dál a s ním i veškerá nutná agenda a všichni úředníci. Radnice bude muset prozatím pro rok 2019 pracovat s rozpočtovým provizoriem. V minulosti už se to stalo na konci 90. let.

Provizorium znamená, že se hospodaří každý měsíc s dvanáctinou rozpočtu z předešlého roku. Ten byl letos z pohledu výdajů schválený ve výši 565,6 milionu korun. Omezení je v tom, že nyní nemůže zasedat zastupitelstvo a rozhodovat o některých zásadních věcech, protože neexistuje. Tomu starému skončil mandát při podzimních komunálních volbách.