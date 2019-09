Ze zastrčeného ústavu v lese se zdravotně postižení stěhují do měst

„Aničko, ukážeš nám svůj pokoj?“ ptá se ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením Pata Hazlov Daniel Lindenberg ženy na kolečkovém křesle, která má na hlavě cyklistickou přilbu.

V domku je kromě pokojů také koupelna, prádelna a kuchyně vybavená moderními elektrospotřebiči. Ta je součástí velké společenské místnosti s televizí. Ve dvou domcích zde žije dvanáct klientů, kteří potřebují větší péči sociálních asistentů.

V tom třetím našla domov čtveřice žen, které zde využívají chráněné bydlení. Život jim zpestřuje kocour Honzík. Vyplašené zvíře chová Věrka a protože špatně mluví, posunky ukazuje, že kocour se popral a má poškrábaný čumák.

Usměvavá Anička se chlubí, že v novém domově už měla i návštěvu. „Přijeli za mnou s takhle malou holčičkou. Já jsem její teta. A moc se jim tady líbilo. Nám se tu taky líbí, viď, Ilonko,“ dovolává se souhlasu své spolubydlící.

Na otázku, kdo pečuje o květiny v truhlících a na zahradě, všechny sborem odpovídají: „My, to my se o ně staráme.“

Další lidé z Paty se v těchto dnech stěhovali do nových domků v Aši. Kraj tak pokračuje v záměru přemístit klienty ústavních zařízení do běžného prostředí a za pomoci sociálních pracovníků je zapojit do společnosti.

„Do projektu se kraj zapojil už v roce 2011 a nyní v něm pokračujeme. Snažíme se o to, aby klienti, dosud zvyklí na ústavní péči, měli možnost žít v přirozeném prostředí, aby rozvíjeli své schopnosti a dovednosti a časem našli třeba i odpovídající pracovní uplatnění. Domky v Hazlově obývá celkem šestnáct klientů, v nových domcích v Aši jich bydlí osm a my věříme, že si na nový životní styl rychle a bez problémů zvyknou,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.

Tři nové domky v Hazlově ukrývají i vybavení, potřebné pro lidi se zdravotním postižením. Jsou zde například sprchová lůžka či vakuové zvedáky.

Celkové náklady přesáhly 28 milionů korun, z toho dotace z Integrovaného regionálního programu tvořila 85 procent. Deset procent hradil ze svého rozpočtu kraj, zbývajícími pěti procenty přispěl na stavbu stát.

Služby pro desítky klientů

Dva nové domky vyrostly i v Aši. V každém jsou dvě samostatné domácnosti vždy pro dvojici klientů. A i tady se mohou spolehnout na potřebné sociální služby.

„Náklady na tuto stavbu dosáhly 10,4 milionu korun, přičemž dotace z IROP byla opět 85 procent, desetinu zaplatil kraj a pět procent stát,“ upřesnila krajská mluvčí Jana Pavlíková.

V rámci krajského projektu transformace sociálních služeb se z Paty Hazlov stěhovalo prvních čtrnáct klientů začátkem roku 2014. Domovem se jim stal opravený rodinný domek v Krásné u Aše a čtveřice bytů v panelových domech v Aši.

Dalších patnáct klientů je následovalo koncem roku 2014, kdy se od města Chebu podařilo získat sedm nájemních bytů.

Druhá část projektu se uskutečnila v roce 2015, kdy skončila výstavba tří rodinných domků v ašské Jiráskově ulici. Tam našlo zázemí osmnáct klientů včetně šesti dětí. Lertos v červenci se pak do dvojdomku ve Skalné stěhovalo dalších devět klientů.

„Celkem budeme poskytovat komunitní sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením pro tři desítky klientů v Aši a Hazlově. Dalších pět desítek klientů v Chebu, Skalné, Hazlově a Aši bude využívat chráněné bydlení,“ doplnil ředitel Lindenberg.

Karlovarský kraj také plánuje opravit nevyužívané školní dílny v areálu Gymnázia Aš. Tam najde zázemí vedení organizace a údržba. Na tento závěrečný projekt, který bude financován z krajského rozpočtu, už bylo vydáno stavební povolení.