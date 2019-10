Obce na tahu na Brno spustí úsekové měření, auta tu jezdí i dvoustovkou

Co zkušební radar naměřil Od 26. dubna do 3. května 2019 projelo přes Opatov v obou směrech 55 679 vozidel, z toho přibližně 69 procent bylo osobních aut. Nejvíc řidičů (12 278) jelo rychlostí 56 až 60 km/h. Druhá nejpočetnější kategorie (11 393) řidičů se vešla do měřené kategorie 51 až 55 km/h. Přes deset tisíc řidičů jelo rychlostí 61 až 65 km/h. Do padesátikilometrové rychlosti se vešlo 6399 šoférů. Nad 90 km/h v uzavřené obci jelo 772 aut. Ostatní řidiči překročili rychlost v rozmezí 66 až 90 km/h v pěti zbývajících kategoriích.