Nemocnice v kraji se mění podle vzoru z USA, budují urgentní příjmy

Emergency neboli urgentní příjmy, známé ze seriálů z obřích amerických nemocnic, mají podle připravované strategie ministerstva zdravotnictví vybudovat postupně všechny okresní nemocnice v Česku. Souvisí to i s tím, že urgentní příjmy by měly řešit i pohotovostní služby, s nimiž má většina krajů problémy.

Jihočeši mají při budování emergency náskok. Vedení jindřichohradecké nemocnice se podařilo už před pěti lety otevřít v pavilonu akutní medicíny přímo ve vstupní hale hlavního vchodu vzorový urgentní příjem, který oceňují pacienti i odborníci. Lékaři se tam starají nejen o všechny akutní případy, ale jeho součástí je i ambulance klasické pohotovosti.

„Zřízení urgentního příjmu pro pacienty celého Jindřichohradecka je klíčová věc, systém třídění všech příchozích umožňuje rychlé a efektivní zahájení léčby především u lidí v přímém ohrožení života. Naše emergency označil za vzorové i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch,“ uvedl šéf jindřichohradecké nemocnice Miroslav Janovský.

Moderní vstupní bránu pro pacienty už mají, nebo budují také další tři ze sedmi krajských zdravotnických lůžkových zařízení, nemocnice v Českých Budějovicích, v Táboře a v Prachaticích.

Největší nemocnice v krajském městě otevřela novou přístavbu emergency před rokem, lékaři různých odborností se tu denně starají zhruba o stovku pacientů. Oddělení urgentního příjmu sídlí v přízemí centrálního pavilonu.

Má jedenáct ambulancí, zákrokový sál pro chirurgii, samostatnou místnost pro ultrazvuk, dva resuscitační boxy a část s pěti lůžky, na která jsou dočasně ukládáni pacienti s nejasnou diagnózou. A také recepci s nonstop provozem a světlou prostornou čekárnu.

Urgentní příjem však ještě bude měnit svou podobu, konečné uspořádání je závislé na dokončení modernizace horního areálu budějovické nemocnice.

Roztřídí pacienty

„České Budějovice jsou v pohodě, už v tomto polotovaru se to chová jako urgent a těšíme se na jeho dokončení. Je to stěžejní místo v nemocnici, kde se roztřídí pacienti a řekne se, kam každý z nich patří, protože ne vždycky je to jasné,“ podotkl ředitel jihočeské záchranky Marek Slabý.

Od začátku března začali stavět dvoupatrovou přístavbu urgentního příjmu a infuzního centra také v prachatické nemocnici.

„Bude sídlit mezi chirurgickým pavilonem a pavilonem operačních sálů na spojovací chodbě v přízemí. Je to výhodná poloha mezi rentgenem, CT, ultrazvukem, chirurgickou ambulancí a laboratořemi,“ popsal ředitel prachatické nemocnice Michal Čarvaš s tím, že z celkových nákladů ve výši 15,5 milionu dostanou 12 milionů od kraje.

Čarvaš předpokládá, že stavba včetně vybavení bude hotová do Vánoc a pacientům začne sloužit začátkem příštího roku.

Zatímco v Jindřichově Hradci, Budějovicích i Prachaticích jde o jednu společnou vstupní bránu pro všechny akutní pacienty, v Táboře budou mít dvě. Urgent pro operační obory zprovoznili v přízemí nového pavilonu akutní medicíny už před deseti lety, nyní chystají stejné pracoviště pro interní obory.

„Nový centrální příjem pro pacienty interních oborů projektujeme, na začátku příštího roku začneme stavět a nemělo by to trvat déle než šest měsíců. Sídlit bude v přízemí pavilonu interny a připravíme tam i novou ordinaci pro pohotovost,“ potvrdil ředitel táborské nemocnice Ivo Houška.

Od kraje už dostal na vybudování této druhé vstupní brány akutních pacientů do nemocnice 4,5 milionu, celkové náklady investice odhaduje mezi 10 až 12 miliony korun.

Urgentní příjem vítají i záchranáři

Zřizování emergency vítají i záchranáři, protože citelně urychluje ošetření pacientů, které do nemocnice přivezou.

„Hradecký urgent je výborný, táborský se mu blíží, ale je rozdělený na dvě části. Fakt je, že lepší jsou dvě emergency než žádné. Chtěli bychom mít urgentní příjem v každé nemocnici,“ podotkl Slabý.

Fakt je, že i tato špičkově vybavená pracoviště s nonstop provozem mají slabiny. „Negativní je, že služby emergency část pacientů zneužívá a také je to významně ztrátový provoz. Máme tam výrazně vyšší náklady, než zaplatí pojišťovny,“ sdělil Janovský.

Podle Slabého by si už v příštím roce mohli provozovatelé emergency finančně polepšit.

„Aktuálně domlouváme kódy s ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnami, aby nemocnice dostaly zaplaceno za péči urgentního příjmu. Hrazenou by ji měly mít od ledna 2020,“ upřesnil Slabý, který je členem výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a předkladatelem návrhu.