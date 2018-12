Jediná státní vysoká škola v Karlovarském kraji má nejistou budoucnost

Byla to cesta, jak přilákat nové studenty. Otevření chebské pobočky ekonomické fakulty mělo zpřístupnit studium většímu množství lidí. Jenže studentů ubývá a provoz odloučené vysoké školy je nákladný.

„Teď zrovna diskutujeme o budoucnosti Chebu, kde máme část ekonomické fakulty,“ potvrdil rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

Zároveň zmínil, že v minulosti fungovaly pobočky univerzity třeba v Českých Budějovicích nebo Sokolově. Jenže provoz byl nákladný, a tak škola postupně odloučená pracoviště zrušila.

„V současné době připravujeme celouniverzitní strategický záměr, jak dále v této lokalitě postupovat. Následně chceme jednat se zástupci Karlovarského kraje a města Cheb,“ dodal s tím, že situace také hodně závisí na zájmu studentů.

Bývalý děkan školy a stávající místostarosta města Cheb Miroslav Plevný ujistil, že škola normálně pokračuje, je vyhlášené výběrové řízení a fakulta bude přijímat studenty do prvního ročníku studia.

„Zásadní problém ale je, že se sem studenti z regionu nehlásí. Chtějí studovat ve větších městech. Ale musím zdůraznit, že studium zde je na rovnocenné úrovni jako v Plzni, dokonce jsou tu i stejní vyučující. V některých aspektech je podle mne dokonce lepší. Jsou zde menší studijní skupinky, menší kolektiv, a tedy i daleko lepší možnost diskutovat o problémech. Také je pravda, že studenti bydlí přímo v budově školy, takže na výuku mnozí chodí v bačkorách. Ale tohle všechno většinou ocení až mnohem později,“ řekl Plevný.

Podle jeho slov obvykle nastupuje do prvního ročníku přibližně čtyřicet studentů. Škola by ale z ekonomických důvodů potřebovala, aby jich bylo alespoň o polovinu víc.

Město Cheb fakultu dlouhodobě podporuje. Na její činnost každoročně zastupitelé uvolňují dotaci půl milionu korun. Další pomoc bude podle Plevného záležet na tom, s jakými návrhy zástupci univerzity do Chebu přijedou.

„Já osobně si myslím, že je možné zapracovat na zlepšení povědomí o činnosti fakulty. Ještě lepší by to bylo z hlediska kraje. Udělat fakultě lepší propagaci, aby lidé věděli, že studium je zde zcela rovnocenné, ale přitom levnější než v Plzni nebo Praze. To by hodně pomohlo,“ zamyslel se Plevný a doplnil, že zastupitelé města na čtvrtečním zasedání opět schválili půlmilionovou pomoc fakultě, která bude moci část těchto peněz využít jako motivační stipendia pro vynikající studenty prvních ročníků.

„Díky této pomoci je například budova fakulty v Chebu vybavená velice dobře, dokonce bych řekl až nadstandardně. O fakultě se ví také prostřednictvím projektu Univerzita třetího věku, který se tu organizuje už dvacet let a je to velmi prospěšná aktivita,“ dodal místostarosta.

Zájem na tom, aby Cheb zůstal univerzitním městem, má i Karlovarský kraj.

„Naši spolupráci dokladuje i smlouva, kterou kraj s univerzitou uzavřel. Vnímáme, že ‚historicky‘ je Cheb spjat právě s výukou ekonomického oboru, ale jednáme i o možnosti vzniku pobočky fakulty pedagogické, která by připravovala budoucí učitele. Byli bychom velmi rádi, kdyby se v Chebu našly odpovídající prostory. Kraj je připraven se na chodu pobočky podílet,“ uzavřel krajský radní pro oblast školství Jaroslav Bradáč.