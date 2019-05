Pardubická univerzita prošla řadou změn, pomohly dvě miliardy z Unie

Od roku 2004 měla Univerzita Pardubice řadu projektů financovaných z Evropské unie, ať už šlo o operační, či rámcové programy.

„Celkem bylo na tyto projekty čerpáno více než 2,1 miliardy korun, z toho více než dvě miliardy korun z Evropské unie a 87,5 milionu korun z univerzitních zdrojů,“ uvedla zástupkyně vedoucí oddělení propagace a vnějších vztahů Lenka Čermáková.

Mezi největší akce, na které univerzita využila peníze z Evropské unie, patří třeba Výukové a výzkumné centrum v dopravě, které je součástí Dopravní fakulty Jana Pernera. Centrum představuje unikátní a vysoce specializované pracoviště a nachází se nedaleko univerzitního kampusu. Význam centra spočívá především v jeho moderně vybavených učebnách a laboratořích, které podporují vědeckou a výukovou činnost zejména v oblasti technických oborů v souvislosti s dopravou.

„Úzká spolupráce se společnostmi a organizacemi působícími v oblasti dopravy v rámci regionu i celé republiky umožňuje navázání teorie na potřeby a zkušenosti z praktické sféry, a nabízí tak nejen studentům fakulty nové možnosti a komplexnější pohled na celou problematiku,“ informuje univerzita.

Náklady na stavbu, která probíhala v letech 2011 až 2013, činily asi 200 milionů korun. Univerzita Pardubice ale využila peníze z Unie i v mnoha dalších případech. Díky nim měla možnost studentům zmodernizovat učebny, posluchárny i laboratoře, v některých případech vznikly i celé nové budovy.

Více než stovka studentů stráví jeden semestr v zahraničí

„Knihovna byla vybavena elektronickými informačními zdroji. Díky projektu Erasmus+ pak každoročně více než stovka studentů stráví jeden semestr na zahraniční univerzitě a přibližně stejný počet cizinců přijede k nám,“ sdělila Čermáková.

Mezi další velké akce patří třeba Centrum materiálů a nanotechnologií, Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum či výukový areál v Polabinách. Velmi významným je pro Univerzitu Pardubice ERC Starting grant doktora Macáka.

„V aktuálním Operačním programu realizuje Univerzita Pardubice několik projektů zaměřených na inovaci a modernizaci studijních programů včetně investic do infrastruktury. Celkové dosud čerpané finanční prostředky včetně našeho spolufinancování jsou 268 milionů korun,“ uvedla Čermáková. I pro další období chce univerzita čerpat dotace, v dubnu podala další dva projekty.

Prvním je projekt Kvalita a profilace vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice. „Projekt cílí zejména na zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím zavádění nových metod výuky, zvýšení počtu předmětů nově vyučovaných v anglickém jazyce, podpory distančního vzdělávání, akreditací nových studijních oborů a posílení internacionalizace na Univerzitě Pardubice,“ řekla Čermáková.

Dalším je potom projekt Investiční podpora vzdělávacích aktivit, který je zaměřen na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na univerzitě a má za cíl zajištění vysoké kvality výuky a zlepšení přístupu znevýhodněných skupin. Na červen je potom naplánováno podání žádosti o další projekt.

Studenti si připomínali vstup Česka do Evropské unie

„Ten bude klást důraz na rozvoj lidských zdrojů a řízení výzkumné organizace, klade si za cíl zjednodušení administrativních činností a vytvoření příjemnějšího pracovního prostředí a povede k získání a následnému obhájení ocenění HR Award,“ dodala Čermáková.

V letošním roce si někteří studenti připomněli vstup České republiky do Evropské unie. Zahraniční studenti pozvali všechny zájemce 30. dubna do parku v Tyršových sadech na „International workshop“, kde se v diskusi a připravených aktivitách dotýkali všech možných zahraničních témat včetně výhod členství České republiky v unii.

Zahraniční studenti společně s českými uspořádali 7. května 2019 Flag Parade - vlajkový průvod městem, při kterém oslavili patnáct let od vzniku ESN klubu v Pardubicích. Vstup do unie přinesl Univerzitě Pardubice zásadní změnu v možnostech studentů a akademiků studovat a účastnit se výměnných pobytů a stáží v zahraničí.

Od roku 2004 se tak Univerzita Pardubice zapojila do programu Socrates/Erasmus, Erasmus a později Erasmus+ a díky němu vyjelo do zahraničí a přijelo do Pardubic za posledních 15 let na několik tisíc studentů a akademiků. Dnes nabízí Univerzita možnosti stáží a studijních pobytů v 36 zemích v rámci programu Erasmus+ a další desítky zemí, kam se dá vyjet v rámci jiných programu či bilaterálních smluv.