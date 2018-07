Univerzita Palackého chystá absolventské setkání

„Jsme UP“ – pod tímto mottem se 8. září sejdou v Olomouci absolventi Univerzity Palackého. Škola tak pokračuje v novodobé tradici setkávání bývalých studentů a studentek, kterou začala velkým absolventským srazem v roce 2016. Tehdy do Olomouce přijelo několik tisíc lidí a „upoláci“ zcela ovládli město. O rok později pak UP expandovala do hlavního města a pro své absolventy připravila letní party na Vltavě. Letos se tedy setkání opět vrací na Hanou a na univerzitní půdu. Středobodem společenského programu a místem setkávání totiž budou nádvoří Zbrojnice a přilehlé parkánové zahrady. Akce pro své absolventy připravují i jednotlivé fakulty.