Unikátní náhon u přehrady se nestal památkou, Liberec ho zčásti zasype

Kromě Liebiegových závodů zásoboval podzemní kanál užitkovou vodou i zahradu a vilu Liebiegů. I když jde o technický unikát, který nemá v Česku obdoby, obtokový náhon se nepodařilo prohlásit za památku. I proto se radní přiklonili k tomu ho zčásti zasypat.

„Náhon vede pod takzvanou Promenádní cestou podél přehrady. Jenže ta už je v tak špatném stavu, že se na několika místech propadá. Řešili jsme tak, zda náhon opravit celý nebo jen jeho část a zbytek zasypat,“ řekla náměstkyně primátora Karolína Hrbková.

Cestu opraví s vypuštěním přehrady

Dokud se totiž Promenádní cesta zakrývající obtokový náhon neopraví, není možné upravit ani svahy nad ní. Rekonstrukci chce město spojit s plánovaným vypuštěním přehrady a opravou hráze, kterou bude provádět Povodí Labe. K tomu by mělo dojít příští rok.

„U části náhonu, která se bude zasypávat, se odstraní klenby a kamenné zdivo. Všechno se uloží na dno náhonu a teprve pak se to zasype. Dohodli jsme se na tom i s památkáři. Kdyby se někdy v budoucnu našly peníze na opravu celého náhonu, tak aby se stavební materiál dal znovu použít,“ vysvětlila Hrbková.

Důvodem, proč to město neudělá rovnou, jsou peníze. Oprava části náhonu vyjde na sedm milionů korun. Renovace celého podzemního kanálu by byla čtyřikrát dražší.

Po náhonu a stavidlech provede naučná stezka

Část, která zůstane zachovaná, začíná u restaurace Bílý Mlýn. „Tam je otevřený úsek náhonu, který pak přechází do podzemí. Je tam vidět, kudy dřív voda do Textilany tekla. Byla to metr šedesát až metr osmdesát vysoká chodba, dlouhá přes jeden kilometr. Chceme zachovat i další historické prvky jako stavidla a různé revizní otvory, bude o tom pojednávat i naučná stezka,“ dodala Hrbková.

Město teď nechá zpracovat projektovou dokumentaci, která specifikuje náročnost celého záměru. Bude už pak na novém vedení města po podzimních volbách, jak s ní naloží.