Lázně už si prohlédli experti, v UNESCO by mohly být příští rok v létě

Skupina jedenácti lázeňských měst ze sedmi států míří do UNESCO pod názvem Great spas of Europe – Slavné lázně Evropy. Součástí jsou Karlovy Vary i Mariánské a Františkovy Lázně.

Všechna města už si prošli odborníci Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS), která je poradenskou organizací UNESCO. Takzvanou technickou misi ukončili ve středu v Karlových Varech.



Cesta začala 10. září v Anglii. „Odtud se experti přesunuli do Belgie, Německa, Francie, Itálie, Rakouska a nakonec do západočeského lázeňského trojúhelníku. Trvalo to 23 dní. Délka je skutečně ojedinělá,“ uvedl Michal Urban, předseda mezinárodní pracovní skupiny. Jinak podle něj cestu připravit nešlo, neboť nominovaných lázní je skutečně mnoho.

Kromě městských celků odborníci navštívili také okolní krajinu, přičemž prohlídka jednoho města trvala více než den.

„Během přibližně měsíce oba experti společně zpracují zprávu, kterou poskytnou takzvanému panelu ICOMOS, což je čtyřicet špičkových odborníků z celého světa. Ti každoročně posuzují jednotlivé nominace. Dohodnou se na závěrečném doporučení za Mezinárodní radu pro památky a sídla, které pak předají Výboru světového dědictví, což je taková kancelář pro památkovou agendu UNESCO,“ vysvětlil náměstek ministerstva kultury Vlastislav Ouroda.

Pokud by podle něj některému z členských států hrozilo riziko, že by nemusel s nominací uspět, záleží na něm, zda ji předloží, anebo ji stáhne a dopracuje.

Stalo se to například před dvěma lety, a to společné česko-saské nominaci hornického Krušnohoří, kterou upravovala zejména německá strana. Hornické památky byly nakonec úspěšné a součástí prestižního seznamu jsou od letošního léta.

Starostové všech jedenácti měst o technické misi věděli minimálně dva měsíce předem a mohli se na ni připravit (podrobněji v článku Lázeňský trojúhelník čeká důležitá inspekce kvůli vstupu do UNESCO).

Pokud mají v lázních některá problémová místa, ukazovali například rozvojové projekty, s nimiž v těchto lokalitách počítají do budoucna. Starostové českých nominovaných měst se shodli na tom, že nic nemaskovali.

„Určitě by se nám nevyplatilo rychle něco upravovat. Experti jednoznačně poznají záplaty nebo cokoli jiného. Snažili jsme se města připravit v tom nejlepším světle, ve kterém jsme je mohli prezentovat, a určitě jsme nechtěli zakrývat ani vady,“ prozradil starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

O zápisu se rozhodne příští rok v Číně

Během mise ale experti nemohou dávat najevo, co si myslí. „To ostatně není ani jejich úkol. Jsou očima organizace, musí na místě posoudit, jak to vypadá, a pak napsat zprávu, která se nám ani nedostane do rukou. Samozřejmě ale vidíte, jak reagují, jestli se jim něco nelíbí, nebo jsou naopak něčím nadšeni. Myslím, že na řadě míst bylo vidět, že se jim věci, které viděli, skutečně líbily a zaujaly je,“ popsal Michal Urban.

To, že byli starostové dobře připraveni, potvrdil generální sekretář projektu Great spas of Europe Paul Simons. „Starostové se velmi pečlivě na tuto misi připravili a experti to také velmi ocenili,“ uvedl.

Kromě západočeského lázeňského trojúhelníku po zápisu do UNESCO touží také Baden-Baden, Bad Ems a Bad Kissingen v Německu, Spa v Belgii, Vichy ve Francii, Montecatini Terme v Itálii, Baden u Vídně v Rakousku a City of Bath v Anglii.

Tato města vyzdvihují, že jsou jedinečným dokladem fenoménu evropského lázeňství, které vzkvétalo zvláště od 18. století do třicátých let 20. století, a jde o centra zdraví, trávení volného času a společenského života představující nejlepší příklady nového typu městských celků se specifickou formou, funkcí a architekturou, která nemá jinde ve světě paralelu.

Charakterizovat mají také hlavní mezníky ve vývoji lékařského využití minerální vody a poukazují, že měla obrovský význam pro demokratizaci evropské společnosti. O jejich zápisu má rozhodnout Výbor světového dědictví během červnového zasedání roku 2020 v Číně.