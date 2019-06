Lázeňský trojúhelník čeká důležitá inspekce kvůli vstupu do UNESCO

Do Karlových Varů v pondělí zamířil generální tajemník Grand Spas of Europe Paul Simons, který je podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové jakousi předzvěstí hodnotitelských komisí.

„Jejich zástupci by k nám měli přijet v rozmezí konce září a začátku října. Hlavní sekretář usiluje o to, abychom byli všichni zapsaní na seznam UNESCO, protože to bude i jeho vítězství. Ladí s námi program, abychom byli dobře připraveni,“ řekla.

Zástupci Karlových Varů si pro něj připravili návštěvu lázeňského území, hotelů, jako je Imperial či Pupp, a zrekonstruované Goethovy vyhlídky.

Poslední jednání lázeňských měst o UNESCO se uskutečnilo minulý týden v belgickém Spa, kde primátorka chyběla, protože musela na zasedání městské rady. Absenci karlovarského zástupce kritizovali opoziční Piráti.

„Ze schůzky jsem se dopředu omluvila, což udělalo ještě pět dalších starostů,“ uvedla Andrea Pfeffer Ferklová s tím, že za nominované lázně do belgického Spa vyrazil uvolněný krajský zastupitel pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO Vojtěch Franta.

Jak upozornil předseda mariánskolázeňské komise pro UNESCO Vladimír Kajlik, experti ICOMOS si program během svých misí diktují sami. „Není ale od věci připravit si program toho, co jim ukážete. Samozřejmě přítomni musejí být odborníci, kteří dokážou odpovědět na jakoukoli otázku ohledně architektury, životního prostředí, ochrany přírody nebo ochrany zdrojů,“ vysvětlil.

Co chtějí vidět, si podle něj experti mohou říct na základě dokumentace nebo již před několika lety zpracovaných manažerských plánů jednotlivých lázní.

Františkovy Lázně se představí v několika okruzích

Úkoly související se zápisem nyní řeší také Františkovy Lázně. Podle starosty Jana Kuchaře chystají kvůli komisařům okruhy.

„Budeme plánovat cestu v podstatě do několika okruhů po městě, jakým způsobem město představit, ať už jeho krajinné nebo městské prvky. Myslím si, že jsme na to relativně připraveni, samozřejmě práce ještě do září je, ale nemám z toho nějakou paniku,“ uvedl.

Mezinárodní sériová nominace The Great Spas of Europe byla po osmiletých přípravách slavnostně podepsána 22. ledna letošního roku v Paříži, a to za přítomnosti představitelů všech nominovaných měst. Hlasování o zařazení statku na Seznam světového dědictví UNESCO by se mělo uskutečnit v létě roku 2020 během zasedání Výboru světového dědictví.

Kromě západočeských lázní o zápis usilují také německá města BadenBaden, Bad Ems a Bad Kissingen, rakouské Baden u Vídně, belgické Spa, francouzské Vichy, italské Montecatini Terme a britské City of Bath.

Hodnotitelskými komisemi už prošly krušnohorské hornické památky z české a saské strany hranice, jejichž nominace je o krok dále než v případě lázeňských měst. ICOMOS jejich zápis doporučil. Po odborné stránce tak zápisu nestojí nic v cestě (podrobněji v článku Mezinárodní rada doporučila krušnohorské hornické památky do UNESCO).

„Šance se tímto krokem velice zvýšila,“ vysvětlil Michal Urban, ředitel společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge a autor české části nominační dokumentace k žádosti o zápis. Rozhodující slovo bude mít Výbor světového dědictví, který bude o zápisu hlasovat začátkem července v ázerbájdžánském Baku. Pokud bude souhlasit, hornický region se v tu chvíli ocitne v UNESCO.