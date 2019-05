Mezinárodní rada doporučila krušnohorské hornické památky do UNESCO

„Šance se tímto krokem velice zvýšila,“ uvedl Michal Urban, ředitel společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge a autor české části nominační dokumentace k žádosti o zápis.

Rozhodující slovo bude mít Výbor světového dědictví, který bude o zápisu hlasovat začátkem července v ázerbájdžánském Baku. Pokud bude souhlasit, hornický region se v tu chvíli ocitne v UNESCO.

Michal Urban předpokládá, že poté se bude slavit jak na saské, tak české straně. Některé akce propagující zápis i samotné památky už jsou podle něj dané již dnes, jiné se teprve chystají.

„Už během přípravy se nám podařilo zajistit řadě památek lepší ochranu a samozřejmě i lepší poznání jejich historie a významu. Pokud bychom se stali světovým dědictvím, je třeba se připravit na to, že zájem veřejnosti bude větší, a to nejen z Česka, ale i Německa a ze světa,“ uvedl Michal Urban.

Vyšší koncentraci návštěvníků podle něj nemusejí hornické památky očekávat ihned a určitě nehrozí podobná situace, jakou zažívá třeba Český Krumlov. Ten si oblíbili zejména asijští turisté, kterých přijíždějí davy.

Zdejší hornické památky mají tu výhodu, že se návštěvníci rozptýlí mezi jednotlivé lokality. Jejich kapacity řešili odborníci už v době podávání žádosti o zápis. Došli k názoru, že pro současné poměry jsou většinou dostačující.

„Samozřejmě ale těžko v tuto chvíli říci, jak to bude vypadat do budoucna, a je pravděpodobné, že na některých místech je bude třeba ještě posílit,“ řekl Michal Urban. Podle něj je třeba dosáhnout rozumného kompromisu mezi ochranou, která by měla být prvořadá, a turistickým ruchem.

Zpráva ICOMOS velice potěšila předsedu správní rady společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge a bývalého starostu Abertam Zdeňka Lakatoše. „Je za tím obrovský kus práce hlavně pana doktora Urbana a všech lidí z ministerstva a německé strany. Myslím si, že jde o zadostiučinění všem, kteří se na tom podíleli,“ uvedl.

Právě Zdeněk Lakatoš se společně s kolegy zasadil o to, aby krušnohorské městečko získalo od státního podniku Diamo středověký důl Mauritius v nedaleké Hřebečné. Kandidáta do UNESCO pak Abertamy zpřístupnily lidem. Případný zápis považuje exstarosta za plus pro město i jeho okolí, ačkoli si zatím nedokáže představit, co Abertamy čeká.

„Devadesát procent českých památek zapsaných v UNESCO se nachází ve velkých městech nebo v jejich blízkosti. Velká města je spravují a mají na to prostředky. Tohle je asi poprvé, kdy by mohly být památky UNESCO ve vesnicích či malých městech,“ poznamenal.

Kandidáti do UNESCO Karlovarský kraj nominoval: památkovou zónu v Jáchymově včetně Královské mincovny, důl Mauritius na Hřebečné u Abertam, Zlatý kopec u Božího Daru se štolou Johannes, památkovou zónu Horní Blatná a Vlčí jámy, Věž smrti ve Vykmanově.

Ústecký kraj nominoval: Měděnec a k němu náležící vrch Mědník, štolu Marie Pomocné, štolu Země zaslíbená, Krupku a její historické centrum, štolu Starý Martin, kapli sv. Wolfganga na Cínovci, starou hornickou stezku z Dolní do Horní Krupky a Rýžoviště.

Pamětihodnosti v Sasku: Zapojeno je čtyřiačtyřicet míst se zhruba pěti stovkami historických objektů. Jde o hornické oblasti Altenberg, Freiberg, Marienberg, Annaberg, Schneeberg, Schwarzenberg a oblasti uranové a uhelné těžby.

Podle něj by to mohlo představovat trochu delší cestu k tomu, jak dát hornická díla dohromady. Konkrétně interiér Mauritia už velké investice nepotřebuje, ale infrastruktura u štoly a ve městě ano.

„Pokud bude vedení města chtít, dořeší už vymyšlené projekty. Pustit se do nich může pomocí ministerstva, které má fond na památky UNESCO,“ zmínil.

Zápis by podle něj mohl být také impulzem k tomu, aby obyvatelé opravovali tamní domy a vznikaly další ubytovací kapacity. Ty teď rostou podle starosty Roberta Petra jako houby po dešti v sousední Horní Blatné.

„Co se týče stravování, je zatím kapacita dostačující, uvidíme, co bude. Rezervy máme v technické infrastruktuře, jako je oprava komunikací a parkování, nicméně řešíme to,“ ujistil.