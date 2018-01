Unavený běžkař odpočívá před galerií, Jizerskou 50 velebí i trenér Samkové

O své vnímání severočeského závodu se podělili mezi jinými i architekt David Vávra nebo bubeník skupiny Tatabojs Milan Cais. Vávra se sám na start v Jizerských horách několikrát i postavil.

„Je to pro mě srdeční záležitost. Fascinuje mne start a zástupy běžců, které čekají na povel. Zažil jsem to na vlastní kůži. Několikrát. A pokaždé je to jako poprvé, něco těžko popsatelného,“ přiznal architekt a výtvarník.

„Milan Cais vytvořil devět nádherných akvarelů, které jsou vrcholem této výstavy,“ doplnil kurátor výstavy Petr Volf.

Právě jeho kniha s názvem Sport je umění, v níž vykreslil krásu sportu zobrazeného umělci, byla inspirací k této výstavě.

Vystavovat nikdo neodmítl

„Záměrem bylo vytvořit kolekci uměleckých děl, která jsou inspirována Jizerskou 50, a oslavit tak jubilejní ročník tohoto závodu. Že se to povedlo, dokazují slavná jména autorů, počet děl a jejich rozmanitost. Ukázalo se, jakým fenoménem Jizerská 50 opravdu je,“ řekl autor nápadu Marek Tesař.

Ten jednoho dne přišel za Volfem, aby mu pomohl pro výstavu sehnat umělce.

„Přes noc jich oslovil hned deset,“ pousmál se. Dalších pár posléze přibylo. „Nikdo mi neodřekl,“ dodal kurátor Volf. Sám se nebojí klást paralelu mezi Jizerskou 50 a horským hotelem na Ještědu. „Obojí vznikalo ve stejné době a obojí má mezinárodní renomé,“ připomněl.

Na výstavě jsou zastoupeny všechny druhy současného umění – od kreseb a grafik přes malby a foto až po video. Trojrozměrné objekty, z nichž jeden se skví před galerií a představuje unaveného závodníka po dojezdu do cíle, vytvořil Jakub Flejšar, sochař a trenér snowboardistky Evy Samkové.

„Je to pravděpodobně jediný sochař na světě, který kdy trénoval olympijskou vítězku,“ zasmál se Volf.

Výstava skončí 19. dubna; potrvá tedy i v době, kdy se závod poběží. „Všichni, kdo se na něm zaregistrují, mají vstup do galerie zdarma,“ upozornil ředitel Oblastní galerie Jan Randáček.