Žárlivec nechal nahou ženu mrznout na poli. Dostal čtyři roky vězení

Pro kolegy a lidi v okolí je Josef C. z Plzeňska příjemným, pracovitým a zodpovědným mužem. Jenže má i druhou tvář. Podle znalců dokáže být pod zátěží a v soukromí vůči blízkým agresivní, emočně nestabilní a paranoidní.

Právě horší stránka povahy ho přivedla před soud. Pro čtyřiatřicetiletého muže bylo podle spisu velkým ponížením, když v mobilu své manželky objevil 29. prosince 2016 textovou zprávu: „Dík a ráno.“

To byla poslední kapka, protože ženu několik měsíců podezíral ze vztahu s kolegou v práci. Přitom on sám měl v té době milenku.

Po smrti chceš rozpůlit, nebo rozčtvrtit? ptal se obžalovaný

Státní zástupce uváděl, že už od června 2016 dával obžalovaný ženě vybrat, jak chce zemřít. Zda má přestříhat v autě brzdové hadičky, chce uvláčet za vozem, nebo v něm uhořet, také že ji s autem může utopit, nebo zlikvidovat ve hnoji. Také se jí ptal, zda chce po smrti rozpůlit, nebo rovnou rozčtvrtit.

„Nic z toho není pravda. Ženě jsem nevyhrožoval,“ prohlásil před soudem obžalovaný. Právě po nálezu SMS jeho agrese vyvrcholila. Ženu násilím nacpal do auta a jezdil s ní riskantně po jižním Plzeňsku.

„Cestou jí řekl, že je už na všechno pozdě. Že se ani nestačila rozloučit s dětmi. U Číčova nedaleko Spáleného Poříčí za zemědělským družstvem vjel na málo používanou cestu. Ženě přikázal vystoupit a kleknout si před něj. Vzal nůž, dal jí ho pod krk a ptal se jí, kam chce píchnout. Poškozená ho prosila o život. Nařídil jí, aby se svlékla donaha, protože vraždění mají být nazí. Pak jí řekl, ať zůstane nahá před autem a umrzne,“ popsal v obžalobě státní zástupce.

Odmítám, že bych manželce vyhrožoval nebo ji honil

V té době byly asi jen dva stupně nad nulou. Žena se po chvíli pokusila utéct. Muž ji ale doběhl s nožem v ruce.

Nakonec společně odjeli domů. Příbuzní poškozené přivolali policisty a ti Josefa C. zatkli. On ale vinu popírá. Letos v únoru soud manželství rozvedl.

Advokát Jaroslav Ortman pro klienta požadoval zproštění všech obvinění. „Nejhorší lidskou vlastností je závist, žárlivost a chamtivost. Nemohu vstřebat to, že se na začátku dva lidé milují, mají děti, postaví dům, a nakonec se z nich stanou totální nepřátelé. Ano, žárlil. V zemi se rozvádí třetina manželství. Ale kdyby všichni končili za mřížemi kvůli fackám a rozbitým vázám, potřebovali bychom třikrát tolik věznic,“ uvedl obhájce s tím, že příčinou všeho je majetek.

Josef C. při posledním slově před soudem zopakoval, že nic z obžaloby není pravda. „Odmítám, že bych manželce někde vyhrožoval nebo ji honil. Manželka si asi neuvědomila, kam až to může zajít,“ prohlásil.

Rána pod okem a na koleně, podrápaná chodidla

Jenže soudci mu neuvěřili. Jedním z důkazů proti obžalovanému byla i zranění, která policisté našli na těle jeho manželky krátce po činu.

„Nejde jen o poranění pod okem nebo na koleně. Ona měla podrápané a pobodané dolní části nohou i chodidla. Pokud jinak byla v kozačkách, těžko tahle poranění mohla vzniknout jinak, než že ji obžalovaný donutil na místě, které popsala, svléknout, a ona pak utíkala. Byly tam bodavé rostliny a ostrůvky sněhu. Nemáme jiné logické vysvětlení, než uvedla poškozená. Stěží by si ve snaze křivě obvinit manžela způsobila poranění oka, kolena, že by si drásala nohy a bodala se do chodidel. To je podle nás absurdní,“ uvedl jeden z důvodů soudce. Navíc žena po prožité hrůze trpí posttraumatickým stresovým syndromem.

Muži hrozilo za vydírání, ublížení na zdraví a nebezpečné vyhrožování až dvanáct let vězení. Soud mu vyměřil čtyři roky. Po vyhlášení verdiktu dnes obžalovaný všechny překvapil, když se vzdal práva na odvolání.

Protože s rozsudkem souhlasil i státní zástupce, verdikt je pravomocný. Josef C. je už patnáctý měsíc ve vazbě. Po dalších devíti může požádat o podmínečné propuštění.