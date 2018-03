Jáchymovské úložiště radioaktivního odpadu je skoro plné, bude zavírat

Na zaplnění čeká posledních 10 procent z dvanácti set kubických metrů podzemního úložiště. Vzhledem k tomu, že jeho kapacita je prakticky vyčerpaná, zahajuje Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) proces uzavírání zařízení. Přesný termín ale ještě nepadl.

Úložiště jaderného odpadu v Jáchymově Úložiště vzniklo v roce 1974 v místě někdejšího dolu Bratrství .

v místě někdejšího . Kapacita zařízení je 1200 m³ .

. Je určené výhradně pro odpady, které obsahují přirozeně se vyskytující radionuklidy .

. Nové by minimálně v Jáchymově vzniknout nemělo.

„Záleží na tom, kdy se úložiště zcela zaplní,“ uvedla mluvčí správy úložišť Ivana Škvorová. Úložiště Bratrství je podle ní určené výhradně pro odpady, které obsahují přirozeně se vyskytující radionuklidy. „Z hlediska objemu tvoří jen malé procento produkce radioaktivních odpadů,“ podotkla Škvorová.

„Dříve se mluvilo o roce 2020,“ reagoval na zprávu o chystaném uzavírání úložiště Bronislav Grulich, starosta Jáchymova. „Letos by tam ještě měly nějaké obalové sestavy přibýt,“ vysvětlil. Město dostávalo od státu za to, že na svém území úložiště „trpí“, čtyři miliony korun ročně.

Otázkou je, jak to bude po uzavření zařízení. „Přibližně dalších dvacet let bude úložiště monitorované. Zájmem města je, aby po tuto dobu ještě prostředky od státu do městské kasy nadále plynuly,“ uvedl jáchymovský starosta.

Podle odborníků ze správy úložišť nehrozí od skládky na Bratrství lázeňskému městu žádné nebezpečí. Celý proces, který podle Ivany Škvorové začíná sběrem a tříděním radioaktivních látek, jež je následně nutné zpracovat a nakonec uložit, vede k zásadním cílům: Ochránit člověka a životního prostředí na tak dlouhou dobu, dokud se v důsledku samovolných procesů radioaktivní látky nepromění na látky jiné, stabilní.

A vzhledem k tomu, že úložiště Bratrství je v důlním díle, kontroluje ho vedle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost i Obvodní báňský úřad.

Správa úložišť radioaktivního odpadu provozuje vedle Bratrství ještě dvě zařízení obdobného charakteru. Jedno je v útrobách kopce Bídnice u Litoměřic, druhé v areálu jaderné elektrárny Dukovany. Po uzavření Bratrství tak zbydou jen dvě úložiště na celou republiku.

Nové by minimálně v Jáchymově vzniknout nemělo. Správa úložišť radioaktivního odpadu o tom ostatně ani neuvažuje. „Úložiště Bratrství vzniklo v roce 1974, kdy byly požadavky na zařízení takového typu jiné než v současnosti,“ konstatoval starosta Jáchymova Bronislav Grulich.

Jméno Jáchymova se v nedávné minulosti hodně skloňovalo v souvislosti s tipováním lokalit pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Možnost, že by hlubinné úložiště mohlo být právě v Jáchymově, totiž při jedné ze svých návštěv regionu naznačil prezident Miloš Zeman. I když tehdy mnozí tento návrh vítali, pracovníci správy úložišť spekulace zarazili hned v samém počátku.

„Jáchymov není vhodný. Důvody jsou prioritně geologické,“ uvedla na začátku roku 2014 za správce úložišť Tereza Bečvaříková.

Region totiž patří do seismicky aktivních oblastí. „Navíc není možné podobné zařízení umístit v poddolovaných lokalitách,“ dodala Bečvaříková.