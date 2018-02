Historie versus asfalt. Spor o kostky v jihlavské ulici míří k soudu

Je to vlastně střet moderní doby se zachováním historické podoby města. A vypadá to, že směřuje k soudu. Týká se dlažebních kostek v centru Jihlavy. Památkáři chtějí, aby zůstaly v Křížové ulici vedoucí k náměstí. Vedení radnice naopak trvá na jejich vytrhání a následném asfaltování.



„Možná půjdeme do soudního sporu. Nejprve ale musíme mít projektovou dokumentaci a požádáno o stavební povolení. Ten hluk kvůli kostkám je tam příšerný,“ uvedl náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD).

A věří tomu, že zastánci asfaltu zvítězí. Soudy už podle něj podobný spor řešily a památkáři v něm neuspěli. Za pravdu dostali hygienici s argumentem, že zdraví obyvatel je přednější. Podle Výborného se chystá přestavba celé Křížové ulice. Kromě úpravy šířky chodníků by tam mohl být i pruh zeleně.

Památkáři: Asfalt nevhodně stárne, stačí dodržet rychlost

Památkáři soudí, že problém se nedá omezit jen na Křížovou ulici. Zachování dlažby považují za zásadní v historickém jádru Jihlavy, které je městskou památkovou rezervací.

„Asfalt je novodobý materiál, který je svým vzhledem zcela odlišný. Působí jednolitě, je monolitický a z hlediska vzhledu nevhodně stárne. Opravy dlažby, jež je tradičním materiálem, jsou možná četnější, nicméně mohou být opakovány při zachování původního výrazu,“ uvedl Jiří Neubert z Národního památkového ústavu.

A je přesvědčený, že pokud by v Křížové ulici řidiči dodržovali předepsanou rychlost do 30 kilometrů za hodinu, pak by hladina hluku byla téměř stejná jako u asfaltu.

Na kostkách je to někdy o život, tvrdí náměstek primátora

Kostky se budou letos vytrhávat a nahrazovat asfaltem v celkem čtyřech jiných jihlavských ulicích: Jiřího z Poděbrad, Telečské, Wolkerově a Dr. Jiřího Procházky. Ty jsou dál od centra.

V té posledně jmenované u nemocnice a policejního ředitelství si obyvatelé stěžovali na hlučnost. „Letos na to máme peníze, tak tam dáme asfalt,“ slíbil Ján Tinka, šéf městského odboru dopravy.

Náměstka Výborného těší, že se dostane i na ulici Jiřího z Poděbrad. „Protože tam když auta brzdí z kopce na kostkách a dole je značka ‚stopka‘, tak je to někdy až o život,“ zdůvodnil.

A chce, aby asfalt nahradil dlažbu i na dalších místech ve městě. Třeba na sídlišti U Hřbitova od vodáren až k Seifertově ulici. „Tam když v noci jede auto, tak je to zvuk jako z kulometu,“ dodal.



Na kostkách nedrží vodorovné značení, stěžuje si úřad

Když už se někde ve městě kostky odstraní, jsou pak uloženy pro případné další použití v historickém centru. Při rekonstrukci Srázné ulice je projektanti využili na vydláždění parkovacích míst a křižovatek.

„Rovněž v některých místech mají správci sítí podmínku, aby tam byla rozebíratelná dlažba,“ popsal další využití kostek vedoucí Tinka.

A upozornil, že kromě hlučnosti má tento povrch silnic i další nevýhody. Nedrží na něm vodorovné dopravní značení. „Když na vyhlazené kostky nastříkáme přechod pro chodce, tak je do půl roku neviditelný. Taky víc kloužou,“ uvedl.

Proto i Chlumova ulice vedoucí k městskému nádraží bude podle Tinky v dohledné době bez kostek. Tento úsek je nyní zvláštní tím, že v jeho spodní části vedle parku jsou použity větší kostky než v horní části.

„Dobře si pamatuji, jak jsme po této silnici jezdili s tatínkem do Prahy. Pěkně to tam skákalo. To ještě nebyla dálnice,“ zavzpomínal Vilém Wodák, předseda Spolku pro starou Jihlavu.

I náměstek Výborný si vybavil, že na větších kostkách to klouže za mokra ještě víc než na „kočičích hlavách“. „Já si ještě pamatuji, že byly kostky i v Dvořákově ulici či v ulici Jana Masaryka. Vlastně bývaly skoro všude,“ dodal.