V Sušici léčí doktor z Ukrajiny, česky se učí u seriálu Policie Modrava

„Lékaři na Ukrajině mají mnohonásobně menší plat než u vás. Starší kolegové vás k ničemu nepustí, snaží se zaučovat jen své potomky, takže jsou v nemocnicích rodinné klany. A to už vůbec nemluvím o politice,“ říká Michail Vološčok, který si ale podle svých slov nechce na to, co se děje v jeho domovině, stěžovat, přestože situace tam není zrovna příznivá.

V každém případě prý nikdy nepřemýšlel o tom, že by zůstal v některé z tamních nemocnic. Sám z lékařské rodiny nepochází a ani jeden z jeho tří sourozenců nemá s medicínou nic společného.

Stejně jako on chce z Ukrajiny odejít většina jeho spolužáků. Michail si vybral Sušici díky článku, který zachytil na sociálních sítích, o lékařce Liudmile Bratashchuk. Ta v Sušici pracovala zhruba do poloviny minulého roku. Pak se rozhodla odejít do Německa za svým partnerem. Michail ji kontaktoval a ona mu Sušici doporučila.

Pětadvacetiletý čerstvě vystudovaný lékař je v Sušici velice spokojený. Jak se svou prací, tak s pracovním kolektivem, městem, okolní Šumavou i s jídlem, které obědvá ve zdejší kuchyni.

„No možná mi tu chybí nějaké naše národní jídlo, ale přece sem neponesu recept. Ještě by někdo řekl, že se chovám jako zástupce ředitele,“ konstatuje s úsměvem.

Hlavní cíl, který si nyní předsevzal, je naučit se perfektně česky. Nemocnice mu zařídila soukromé hodiny, učí se po večerech, bifluje slovíčka doma, a když má čas, tak i v práci. Musí složit jazykovou zkoušku, která ho postaví na stejnou úroveň s těmi, kteří vystudovali medicínu u nás.

„Zkouška je to velice těžká. Procentuální úspěšnost tu překvapivě není vůbec velká. Ale jak vy to říkáte? Bez práce nejsou koláče,“ říká lékař.

Už teď náš jazyk ovládá téměř na výbornou, občas si splete některou mluvnickou kategorii, přeřekne se nebo se tázavě zamyslí nad ustálenou českou frází, které nemůže rozumět.

Všechno je tu nové, je to pro mě malý stres

Při svém učení používá ještě jeden, možná trochu nečekaný zdroj. V češtině se totiž zdokonaluje sledováním seriálu Policie Modrava.

„Vím, že se natáčel u nás v nemocnici. Poznal jsem to i z jednotlivých záběrů. Navíc mám rád detektivky. V seriálu je krásná příroda a také hezké herečky,“ vysvětluje lékař, který do Sušice přišel před dvěma měsíci z Užhorodu.

Momentálně působí na zdejším oddělení následné péče, kde léčí pacienty, jejichž stav se po operaci nelepší tak rychle, jak by bylo třeba. „Všechno je tu nové, takže je to pro mě malý stres. Ale každý Ukrajinec, který chce něco dokázat, musí vyrazit do Evropy,“ uvádí mladý lékař.

Krásy Šumavy zatím lékař z Užhorodu neprozkoumal

Už ale ordinuje i na interně, kam se dostal v rámci svého kolečka, které má v nemocnici naplánované. Michail poznal i město. Ve volném čase se ale více věnuje studiu, a zimu, jak sám říká, nemá rád. S jarem, které už nastalo, vyrazí do přírody.

Tipy na výlety mu radí jeho kolegové, kteří si ho oblíbili. Krásy Šumavy, do které je Sušice tradiční branou, zatím neprozkoumal.

Společně se dvěma kamarády, spolužáky z užhorodské medicíny, se ale byl podívat v Praze na matějské pouti, kde vyzkoušel řadu adrenalinových atrakcí.

„Mám to hrozně rád. Vyhledávám tyhle adrenalinové atrakce. Můj sen je skočit si padákem,“ svěřuje se Michail Vološčok.