K úklidu se mohou připojit občané, kteří budou vítáni. Sraz zájemců je u magistrátních garáží (vpravo pod Bertiným údolím). Rukavice a pytle na odpad jsou připraveny, odvoz sesbíraného nepořádku je zajištěn. Na závěr nebude chybět malé občerstvení.

Pokud se chcete zúčastnit, kontaktujte do středy 11. dubna 2018 Janu Vaňkovou na e-mail jana.vankova@mag-ul.cz nebo na tel. 475 27 1 430.

Účastníci, kteří rádi fotografují, se mohou zapojit do fotosoutěže. Organizátor akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ vypsal kategorie Kuriozita (co zajímavého jste našli při úklidu), Před a po (vyfoťte místo úklidu před a po akci), Celebrita uklízí (uklízela s vámi nějaká veřejně známá osobnost? Vyfoťte ji!), Speciální kategorie – Video (krátké video do 3 minut o Vaší akci). Podrobnosti o fotosoutěži naleznete http://www.uklidmecesko.cz/fotosoutez/