Soud i muzeum. Velká proměna uherskohradišťské věznice je připravená

Areál uherskohradišťské věznice je jedinečný v celém Česku a stále láká řadu návštěvníků. Při posledním otevření dorazilo do areálu přes čtyři tisíce lidí a ekumenická bohoslužba, která se kvůli počasí přesunula z nádvoří do vězeňské kaple, měla neuvěřitelně silnou atmosféru.



Po letech čekání to vypadá, že se konečně podaří věznici zpřístupnit veřejnosti a otevřít v ní Muzeum totalitních režimů. Ministerstvo financí totiž schválilo investiční záměr na proměnu areálu. Obsahuje cenu rekonstrukce i její podobu.

„Celkové náklady převyšují 430 milionů korun a termín dokončení rekonstrukce je v roce 2027,“ popsala Anna Fuksová z tiskového odboru ministerstva.



Celková částka zatím jistá není. Pro letošní rok je rezervovaných 90 milionů korun, které jsou určené a schválené na přípravné práce. Pro další roky má ministerstvo připravených 346 milionů korun. Ty ale musí schválit poslanci v rámci státního rozpočtu.



„Po desítkách let chátrání této památky považuji každý krok, který vede k její rekonstrukci, za velmi důležitý,“ uvedl uherskohradišťský starosta a poslanec za ODS Stanislav Blaha.

Vlastníkem areálu je stále stát, přesněji řečeno Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ten má přípravu rekonstrukce na starosti. „Je to pro nás jeden z prioritních úkolů a jedna z nejvýznamnějších investic i z celorepublikového pohledu. Intenzivně na něm pracujeme,“ prohlásila ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Během října vyhlásí úřad první veřejnou zakázku k proměně věznice. V ní vybere firmu, která připraví dokumentaci skutečného provedení stavby.

„Následovat budou potřebné průzkumy, jako například archeologický, stavebně technický, stavebně historický a podobně,“ sdělil mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

Teprve pak přijde na řadu architektonická soutěž, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a nakonec veřejná zakázka na dodavatele stavby. Tyto nezbytné a povinné kroky, průzkumy a dokumentace potrvají asi rok a půl. Poté má začít stavební část projektu.

Muzeum zachová samotky

Na tom, jak by měla proměna chátrajícího areálu věznice vypadat, se už loni shodlo několik institucí a úřadů, mimo jiné uherskohradišťská radnice, Zlínský kraj, místní okresní soud či ministerstva kultury, spravedlnosti a financí. Všechny podepsaly memorandum a vybraly jednu z navržených variant.

Výstava Historii uherskohradišťské věznice i její současnou podobu připomíná výstava v podkroví Reduty na Masarykově náměstí. Areál byl postavený na konci 19. století jako součást justičního paláce. Nejdříve sloužil pro vězně odsouzené za kriminální zločiny, během druhé světové války věznici využívalo gestapo a sídlil v ní i německý úřední soud. V 50. letech začala věznici využívat Státní bezpečnost a toto období patří k nejkrutějším. Od roku 1960 je areál uzavřený. Výstava nabízí fotografie, historické dokumenty, články i výpovědi pamětníků. Otevřená je na vyžádání v Informačním centru na Masarykově náměstí.



Celý komplex budov se má proměnit tak, aby v nich mohl sídlit okresní soud, okresní státní zastupitelství a probační a mediační služba. Vedení soudu dlouhodobě upozorňuje na fakt, že prostory, v nichž teď působí, jsou nevyhovující a nedůstojné. Budovu bývalé věznice zatím soud využívá pouze na uskladnění archiválií.

Podstatnou součástí areálu bude Muzeum totalitních režimů s připomínkou historie věznice včetně nejdrastičtějších 50. let, kdy tady Alois Grebeníček a další vyšetřovatelé Státní bezpečnosti brutálně týrali politické vězně.

Zabrat by mělo tři podlaží, dohromady téměř dva tisíce metrů čtverečních. Plánuje ho Moravské zemské muzeum v Brně spolu se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti.

„Pro návštěvníky otevřeme také místa, kam se dnes nedostanou. Uvidí samozřejmě bývalé samotky, vězeňskou kapli a část chodeb. Tyto prostory čeká pouze památková obnova, abychom zachovali autentičnost. Když do nich návštěvník vejde, měl by vidět totéž, co vězeň v minulosti,“ naznačil již dříve ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček.

Rekonstrukci by měl v celé výši platit stát. Zlínský kraj má připravených 14 milionů korun na zařízení muzea a Uherské Hradiště chce zhruba 40 milionů korun použít na úpravy veřejného prostoru kolem areálu.