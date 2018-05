V Uherském Hradišti chtějí dostat MHD do centra i k vlakovému nádraží

„Necháme prověřit možnost, jak obě místa dopravně i prostorově spojit v rámci jednoho společného terminálu,“ naznačil starosta Stanislav Blaha.

Materiál doplní už schválenou Koncepci veřejné dopravy v Uherském Hradišti (více o ní čtěte v článku Hradiště chce nalákat obyvatele do autobusů, chystá revoluci v MHD).

Radní si od dokumentu slibují kromě propojení nádraží také návod na zklidnění dopravy v centru města nebo na celkové řešení počtu parkovacích míst. Zpracovatelé by měli rovněž zjistit, jaké dopady budou mít navržené změny ve veřejné dopravě na intenzitu dopravy v centru.

„Schválili jsme vedení autobusů, respektive elektrobusů přes centrum města, které je už nyní zatížené,“ vysvětlil požadavek Blaha.

„Musíme proto před změnami zvážit intenzitu dopravy hlavních tahů a křižovatek nebo systém parkování,“ poukázal.

MHD má obsloužit i dosud opomíjené lokality

Hradiště chce vyřešit i otázku pěší zóny v Nádražní ulici, centrálního parkoviště, zásobování v centru, vedení cyklistů nebo zavádění dalších „chytrých“ prvků do řízení dopravy.

Zklidnit město by mohl například i terminál MHD u vlakového nádraží, díky kterému by cestující konečně mohli na vlak dorazit autobusem a nepotřebovali by automobil.

Radnice v minulosti mluvila o tom, že by se už v nejbližších měsících mohla změnit dlouho kritizovaná dopravní obslužnost ve městě. V plánu je přivedení městských autobusů do centra, na vlakové nádraží a do dosud opomíjených lokalit Pod Svahy, Stará Tenice nebo Sokolovská ulice.

Cestující by se měli dočkat i přímého spojení mezi sídlišti Štěpnice a Mařatice a také v rámci souměstí, tedy s Kunovicemi nebo Starým Městem, včetně tamního vlakového nádraží.